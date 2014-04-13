بيليجريني: فوز تشيلسي بالدوري يخيب أمال كرة القدم

أ ش أ - أعلن مانويل بيلجرينى المدير الفنى لمانشستر سيتى أن فوز تشيلسى بلقب الدوري الإنجليزي، سيكون مخيبا للامال بشدة بالنسبة للجماهير واللاعبين بل ولكرة القدم بوجه عام.

ومما يذكر أن الفارق بين تشيلسى – الذى سيلعب امام نادى سوانزى يوم الاحد – وليفربول متصدر البطولة يصل حاليا الى نقطتين ولذا فإن البلوز يأملون فى أن تنتهى المواجهة الحاسمة التى ستقام الأحد أنفيلد بين ليفربول وسيتى بالتعادل.

غير أن بيلجرينى أصر على أن الفرق التى تلعب بعقلية هجومية هى التى تستحق الفوز باللقب، وقد سجل ليفربول حتى الان 90 هدفا مقابل 84 لسيتى و65 هدفا فقط لتشيلسي.

وقال المدرب التشيلى " اذا ما تمكن تشيلسى من الفوز باللقب هذا الموسم، فإن ذلك سيكون امرا مخيبا للامال بالنسبة للجميع".

ثم مضى يقول " إننى اعتقد أن من يلعب كرة قدم اجمل ويحرز اهدافا اكثر هو الذى يستحق ان يفوز بالبطولات فى نهاية الامر، والدفاع الجيد امر مهم بطبيعة الحال غير انه يجب على الفرق الكبيرة ان تلعب كفرق كبيرة والا تكتفى فقط بالدفاع بقوة واحكام ".