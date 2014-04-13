Street Style على طريقة النجمة Taylor Swift

في كل مرة تسحرنا إطلالة النجمة Taylor Swift على السجادة الحمراء، إذ تحرص دوماً على اختيار الإطلالات الأنثوية الناعمة، كما أن سحرها يمتد إلى الإطلالات اليومية الكاجوال، بحيث تظهر متألقة في شوارع نيويورك كل يوم.

يعتمد اختيار Taylor Swift على الملابس المريحة الناعمة، حيث ظهرت في عدة إطلالات بفساتين قصيرة تنسقها غالباً مع جوارب سوداء طويلة لتحصل على لوك دافئ ومريح، كما يظهر لنا عشقها للبنطلونات الملونة في الإطلالات اليومية، بحيث يندر استخدامها للجينز العادي أو البنطلونات السوداء، ففي إحدى إطلالاتها ظهرت Taylor Swift ببنطلون أصفر نسقته في لوك رسمي جميل مع جاكيت كحلي وحذاء مريح، وفي لوك آخر اختارت بنطلوناً عودياً مع جاكيت شتوي باللون البيج، وأكملت اللوك بطريقة عصرية بشال مزين بطبعة المربعات الرائعة، أما في آخر إطلالاتها فقد أعجبنا باختيارها لبنطلون وردي جميل وتوب عصري بتصميم جميل لتحصل على لوك جميل وراقٍ.

يطغى الستايل الأنثوي الناعم على إطلالات Taylor Swift على السجادة الحمراء، ويظهر هذا الستايل بطريقة عصرية جميلة في إطلالاتها اليومية.

شاهدي معنا أجمل الإطلالات اليومية Street Style بطريقة النجمة Taylor Swift، واختاري أي إطلالة هي الأجمل بينها.

