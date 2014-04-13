بأي طريقة سترتدين التنورة الميدي في هذا الموسم؟

شهدنا ظهور العديد من اتجاهات الموضة في الفترة الأخيرة، وكان أبرزها التنورة القصيرة أو الميدي، إذ كانت من أجمل القطع التي عرضت على منصات العروض، وطغت بشكل كبير على إطلالات Street Style، لذلك قررنا أن نقدم لك في ما يلي نصائح خبراء الموضة لتكوني متألقة بها في هذا الموسم:



· احرصي على اختيار الطول المناسب

يمكن لسنتيمترات قليلة أن تجعل التنورة الميدي غير مناسبة لإطلالتك بحيث تظهرك أعرض من الطبيعي إن كنت قصيرة، فالتنورة التي تصل إلى الركبة أو تحتها بقليل ستكون مناسبة لك، أما إن كنت من المحظوظات بقامة طويلة فأي طول بين الركبة وكعب القدم سيناسب إطلالتك.



· التنسيق المناسب

ظهر هذا النوع من التنانير مع القمصان القصيرة في عدة صور، مما يجعلها خياراً مناسباً لإطلالة عصرية ناعمة، ولكن احرصي على أن لا يكون القميص قصيراً أكثر من اللازم فتحصلي على لوك مبتذل، أما إن أردت تنسيق التنورة الميدي في لوك كلاسيكي أنيق فاختاري قميصاً حريرياً أو من الدانتيل.

يمكنك ارتداء هذه التنورة في النهار مع تي شيرت بسيط وحذاء مريح، ويمكنك تغيير اللوك بالتنورة ذاتها لتحصلي على لوك مسائي ساحر، فاحرصي على تنسيقها بما يتناسب مع إطلالتك.



· جددي إطلالتك بالتنورة الميدي

ظهر هذا النوع من التنانير في عدة محلات بشكل كبير على العديد من عروض الأزياء، مما يجعلها متوفرة بألوان وطبعات لا تحصى، لذا ننصحك بأن تختاري لوناً يعبر عن شخصيتك المتجددة، فلا مانع من أن ترتدي تنورة بألوان النيون الأخضر والأصفر أو بطبعات أنيقة وجميلة، ولكن احرصي على تنسقها مع توب بلون محايد لتحافظي على توازن إطلالتك.

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