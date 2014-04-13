Kate Moss تعرض تصاميمها لمحلات "Top Shop"

الرياض - خلود أحمد

عرفت عارضة الأزياء البريطانية Kate Moss كواحدة من أجمل أيقونات الموضة الشهيرات، وقد وضعت بصمتها بشكل كبير منذ بدايتها في هذا المجال.

تعاونت عارضة الأزياء المعروفة مع محلات "Top Shop" لتقدم مجموعة متميزة من تصميمها، وقد حملت هذا المجموعة لمحات جميلة من ستايل Kate Moss البوهيمي الغير متكلف، كما تنوعت القطع بين فساتين الكوكتيل القصيرة، و فساتين السهرات الجميلة، بالإضافة إلى عدد من البدل الجميلة.

وبما أن Kate Moss كانت هي من صممت هذه المجموعة فلا أحد أفضل منها ليعرضها. شاهدي في الصور أعلاه كيف ظهرت في كتالوج المجموعة الجديدة من "Top Shop"، وانتظري معنا نزلها في الأسواق نهاية هذا الشهر.