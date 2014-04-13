أنشيلوتي: هزيمة برشلونة فاجأتني .. ولا بديل لرونالدو

إفي - أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني اندهاشه من هزيمة غريمه اللدود برشلونة امام جرانادا، لكنه أكد أن الخصم الكتالوني لن يتأثر بها خلال الكلاسيكو يوم الاربعاء المقبل في نهائي كأس الملك.

وتحدث أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب الفوز على ألميريا 4-0 في الجولة 33 من الليجا، قائلا "المفاجآت لا تزال واردة، برشلونة قادر على الفوز بالدوري، فاجئتني الخسارة من غرناطة لأنه أكثر قوة، الآن كل فرق الليجا خطيرة".

وعن فوزه الكبير على ألميريا أوضح "قدمنا مباراة جيدة، الهدف الآن هو الفوز، الليجا بطولة خطيرة، وجميع المباريات صعبة".

ووجه الشكر لجماهير الميرينجي على مؤازرتها المستمرة للفريق في ملعب سانتياجو برنابيو، خاصة بعد الخسارة الاخيرة امام بروسيا دورتموند الألماني.

يتعلق بالمدافع سرخيو راموس الذي تعرض لإصابة بالكتف حرمته من مباراة اليوم قبل دقائق من بدايتها، أوضح أنشيلوتي "بإمكانه المشاركة في الكلاسيكو، كانت لديه مشكلة في الرقبة، لكنه سيتعافى سريعا".

ولم يحسم كارلو موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من المشاركة امام برشلونة، مكتفيا بالتعليق "سنرى كيف ستتطور حالته الصحية"، بينما استبعد مشاركة الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو للإصابة.

وشدد أنشيلوتي على أنه "لا يوجد بديل لكريستيانو"، لكنه سيبحث عن "حلول أخرى" في حال تأكد غيابه عن نهائي الكأس.

وامتدح أداء اللاعب الأرجنتيني أنخلي دي ماريا صاحب أحد أهداف رباعية اليوم، مبينا "لم أتحدث معه بعد خسارة دورتموند، أهدر ركلة جزاء، هذا أمر طبيعي، ولم يقدم مباراة جيدة، لكنه انتفض اليوم وقدم أدائا رائعا".

ويتقاسم الريال مع أتلتيكو صدارة الليجا حاليا بـ79 نقطة مؤقتا قبل أن يلتقي الاخير مع خيتافي غدا، فيما تراجع برشلونة للمركز الثالث.