وقفة لطلاب جامعة ” 6 أكتوبر” للتأكيد على حقهم في التظاهر ومنع “المخدرات” بالحرم

تنظم مجموعة من الطلاب بجامعة 6 أكتوبر، ظهر اليوم وقفة احتجاجية بحرم الجامعة، تحت عنوان “عايزين نغير نظام جامعة 6 أكتوبر”، وذلك اعتراضاً على ما شهدته الجامعة يوم الخميس الماضى بدخول ملثمين وتخاذل أمن وإدارة الجامعة عن حماية الطلاب، بالاضافة لغياب قوات الشرطة.

وقال بيان لمجموعة من طلاب الجامعة أطلقت على نفسها “6 أكتوبر كراشز”، والمنظمة للوقفة، إن وقفتهم ستكون سلمية، وستتضمن عدة مطالب أبرزها التأكيد على إحترام ادمية الطلاب وعلى حق التظاهر السلمى لاى فصيل ، مع الاعتراف بحق الجامعة فى توقيع الجزاء المناسب على المشاغبين بالاضافة لااتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أى طالب يشارك بالسياسة عن طريق الشغب، وتغيير أفراد أمن الجامعة بالكامل والاستعانة بحراسات متطورة وتركيب بوابات إلكترونية ومنع أى شخص من خارج الجامعة من الدخول، وفصل أى طالب أو موظف يرتكب اى أعمال عنف داخل حرم الجامعة ،وتوفير سيارات شرطة لحماية الحرم الجامعى من الخارج فقط، وبناء مسجد داخل الجامعة وتطوير الوسائل التعليمية، والتفتيش المستمر على الكافتيريات الموجودة داخل الحرم لمنع انتشار تعاطى المخدرات وتوقيع العقوبات الرادعة على من يضبط من الطلاب بتهمة ارتكاب عمل فاضح.