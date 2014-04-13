جنايات أسيوط تستأنف اليوم محاكمة 104 من الإخوان .. والمتهمون: “يسقط حكم العسكر”

تبدأ محكمة جنايات أسيوط الدائرة الـ 9 المختصة بقضايا “الإرهاب” برئاسة المستشار عبد الهادي محمد استئناف محاكمة 104 من جماعة اﻻخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والمتهمون بتشكيل عصابة فيما بينهم للتجمهر والتظاهر والتحريض علي التظاهر وقتل المتظاهرين والتي راح ضحيتها 3 من النشطاء السياسيين في محيط مبني المحافظة ومقاومة السلطات والتعدي علي قوات الشرطة وحيازة أسلحة نارية وملوتوف .

كانت المحكمة أجلت القضية إلى جلسة اليوم لطلب الدفاع للإطلاع والاستعداد ومناقشة شهود الإثبات من ضباط أقسام الشرطة وضباط الأمن الوطني وتحريات الأمن الوطني بأسيوط بناء علي طلب هيئة دفاع المتهمين.

ردد عدد من متهمى جماعة اﻻخوان المسلمين هتافات داخل القفص الحديدى من بينها يسقط يسقط حكم العسكر والداخلية بلطجية .

> حيث يمثل المتهمون استعدادا ﻻستئناف محاكمتهم في القضية 367 لسنة 2014 المتهم فيها 104 من جماعة اﻻخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والمتهمون بتشكيل عصابة فيما بينهم للتجمهر والتظاهر والتحريض علي التظاهر وقتل المتظاهرين.