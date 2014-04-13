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التنمية المحلية تنظم برنامجا تدريبيا للعاملين بالمحافظات عن قوانين نظم الخدمة المدنية

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التنمية المحلية تنظم برنامجا تدريبيا للعاملين بالمحافظات عن قوانين نظم الخدمة المدنية التنمية المحلية تنظم برنامجا تدريبيا للعاملين بالمحافظات عن قوانين نظم الخدمة المدنية

اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية

 

تنظم وزارة التنمية المحلية والإدارية يوما تدريبيا مكثفا للعاملين بالمحافظات عن نظام الخدمة المدنية في والقوانين المنظمة لها، والتعريف بالمشروعات التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية لتطوير المحليات ومكافحة الفساد.
> من جانبه، أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية أن البرنامج التدريبي يتضمن التعريف بدور وزارة التنمية المحلية والإدارية وبرامجها ومشروعاتها المختلفة والقوانين التي تحكم نظم الخدمة المدنية في مصر والمشروعات التي تقوم بها الوزارة لتطوير المحليات.
> وقال إن البرنامج التدريبي يستهدف في الأساس الكوادر العاملة بدواوين المحافظات ومديريات الخدمات والمصالح العامة في كل محافظة على أن يعقد التدريب في سبع محافظات في ذات الوقت حتى ينتهي تدريب جميع المحافظات بإجمالي 26 محافظة خلال أسبوعين.
> وأكد أن البرنامج التدريبي يهدف لأن يكون الموظف المشارك قادرا على الإلمام بالأطر القانونية الحاكمة لنظام الخدمة المدنية في مصر والقوانين المنظمة لها وأيضا الإلمام بالمشروعات التي تقوم بها الوزارة لتطوير المحليات.
> جدير بالذكر أن القوانين التي سيتم تناولها خلال اليوم التدريبي ستشمل قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 78، والقانون رقم 5 لسنة 91 بشأن شغل الوظائف القيادية، والقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، والقانون رقم 61 لسنة 63 بشأن الهيئات العامة والقانون رقم 32 لسنة 83 بشأن الكادرات الخاصة، والقانون رقم 48 لسنة 78 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام، والقانون رقم 203 لسنة 91 بشأن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2013.
> يأتي هذا في إطار رؤية وزارة التنمية المحلية والإدارية لتطوير البيئة الإدارية تطويرا شاملا من أجل الوصول بالأداء الحكومي إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال برامج الوزارة المتعددة ومنها برنامج التطوير المؤسسي الذي يسعى إلى رفع كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للدولة من خلال تطوير أساليب العمل داخل المؤسسات بما يخدم الأهداف والسياسات العامة للدولة وخلق جيل جديد من القيادات الحكومية الواعية بمفاهيم الإدارة الحديثة وأساسيات الخدمة المدنية.

أ ش أ

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