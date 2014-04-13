خالد صالح فى أول عمل عربي سياسى مشترك بمسلسل “حلاوة روح”

يصور الأن الفنان خالد صالح فى لبنان مسلسل “حلاوة روح ” وهو أول عمل درامى مشترك بين سوريا ولبنان ومصر وتتناول أحداثه الأوضاع التى تمر بها سوريا منذ ثلاث سنوات حتى الأن ، ولكن القصة الأساسية للمسلسل قصة حب ، قصة المسلسل للكاتب السوري رافي وهبي جاهدا ،إخراج التونسي شوقي الماجري،ويشارك في بطولته من سوريا غسان مسعود، ومكسيم خليل، ورافي وهبي، ونسرين طافش. ومن مصر خالد صالح، إلى جانب اللبنانية رولا حمادة، والفلسطينية فرح بسيسو، وممثلين عرب آخرين. ومن إنتاج رولا تلج

وقد عبر صالح أنه فخور بهذا العمل وانه جديد عما كان يقدمه حيث جميع أعماله بعيده عن الجانب السياسى وتركيزه دائماً على القضايا الأنسانية وقد أضاف صالح بأنه يوجد وجع عربي، وكان العصب الملتهب الذي تم اللعب عليه في سوريا. انما أنا أعمل على هذا العصب لأنه سيمس لبنان ومصر وتونس”.