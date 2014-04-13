أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس" ..." أساحبي " شخصية مغربية وسرقة صفحته بسبب حقوق الملكية -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مونولوج ساخر عن الزواج -
لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك» -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
حجم إنتاج مصر من الاسماك -
بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي» -
الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

خالد صالح فى أول عمل عربي سياسى مشترك بمسلسل “حلاوة روح”

Google+ Print
خالد صالح فى أول عمل عربي سياسى مشترك بمسلسل “حلاوة روح” خالد صالح فى أول عمل عربي سياسى مشترك بمسلسل “حلاوة روح”

صورة أرشيفية

يصور الأن الفنان خالد صالح فى لبنان مسلسل “حلاوة روح ” وهو أول عمل درامى مشترك بين سوريا ولبنان ومصر وتتناول أحداثه الأوضاع التى تمر بها سوريا منذ ثلاث سنوات حتى الأن ، ولكن القصة الأساسية للمسلسل  قصة حب ، قصة المسلسل للكاتب السوري رافي وهبي جاهدا ،إخراج التونسي شوقي الماجري،ويشارك في بطولته من سوريا غسان مسعود، ومكسيم خليل، ورافي وهبي، ونسرين طافش. ومن خالد صالح، إلى جانب اللبنانية رولا حمادة، والفلسطينية فرح بسيسو، وممثلين عرب آخرين. ومن إنتاج رولا تلج

وقد عبر صالح  أنه فخور بهذا العمل وانه جديد عما كان يقدمه حيث جميع أعماله بعيده عن الجانب السياسى وتركيزه دائماً على القضايا الأنسانية  وقد أضاف صالح  بأنه يوجد وجع عربي، وكان العصب الملتهب الذي تم اللعب عليه في سوريا. انما أنا أعمل على هذا العصب لأنه سيمس لبنان ومصر وتونس”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»