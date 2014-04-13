2,6 مليون جنيه لتمويل 609 مشروع في الإنتاج الحيواني والداجن بـ 16محافظة

أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية أن صندوق التنمية المحلية وافق في اجتماعه اليوم علي تمويل 609 مشروعات جديدة بإجمالي استثمارات حوالي 2,6 مليون جنيه منها 432 ألف جنيه مشاركة شعبية من المستفيدين من القروض , وتنفذ هذه المشروعات في 16 محافظات هي الجيزة والقليوبية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ و دمياط والغربية والدقهلية والمنوفية وشمال سيناء والشرقية وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والأقصر, لافتا إلى أن هذه المشروعات تعمل في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ البيع .

وأكد الوزير ان محافظة سوهاج تحتل المركز الاول بين المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية التي تم الموافقة عليها ، حيث ينفذ بها 213 مشروعاً بإجمالي استثمارات 937 ألف جنية يليها محافظة الشرقية 137 مشروعاً بإجمالي استثمارات 573 ألف جنية والمنيا 89 مشروعاً بإجمالي استثمارات 364,8 ألف جنية والمنوفية 51 مشروعاً بإجمالي استثمارات 225,6 ألف جنية والاقصر 29مشروعاً بإجمالي استثمارات 144 ألف جنية واسيوط 27 مشروعاً بإجمالي استثمارات 111,6 ألف جنية ، لافتاً إلي دعم الصندوق لمشروعات المرأة المعيلة حيث بلغ عدد مشروعات المرأة 392 مشروعاً بنسبة 64,4% من إجمالي عدد المشروعات التي يمولها الصندوق .

وأشار لبيب إلي أن الصعيد يشهد اهتماماً غير مسبوق من صندوق التنمية المحلية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بها لخلق فرص عمل جديدة للشباب حيث قام الصندوق خلال هذا الشهر بتمويل 362 مشروعاً بإجمالي استثمارات 1,6 مليون جنية في خمس محافظات سوهاج والمنيا والاقصر واسيوط وبني سويف بنسبة 62% من إجمالي عدد المشروعات التي يمولها الصندوق , لافتاً إلى أن الاستثمار في محافظات الصعيد هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق معدلات أكبر من النمو في مصر بشكل عام ومعالجة مشكلتي البطالة والفقر وظاهرة النزوح من الصعيد إلى محافظات القاهرة الكبرى والدلتا وتحقيق نهضة اقتصادية من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطنين .