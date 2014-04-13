بالصور.. الطريقة الجازولية تحتفل بمولد الرفاعى بـ"حضرة"

أقامت الطريقة الجازولية لشيخها الشيخ سالم الجازولى حضرة فى جامع الإمام الرفاعى، مساء أمس السبت، ضمن احتفالات الطرق الصوفية بمولد الإمام الرفاعى، بمنطقة الخليفة.

وشهدت الحضرة ترديد الأوراد الخاصة بالطريقة الجازولية، بالإضافة إلى قراءة القرآن والذكر، وهنأ شيخ الطريقة الجازولية إحدى أكبر الطرق الصوفية وأكثرها نظاما، التهنئة لشيخ الطريقة الرفاعية الشيخ طارق يس الرفاعى.

يذكر أن مولد الرفاعى قد افتتح يوم الجمعة الماضية، وذلك عقب الانتهاء من احتفالات مولد السيدة نفيسة رضى الله عنها، وتختتم احتفالات الطرق الصوفية بمولد الرفاعى يوم الخميس القادم بموكب كبير يتقدمه شيخ الطريقة الرفاعية، ممتطيا فرسا فى عادة للطريقة الرفاعية.

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