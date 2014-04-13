نجمات خضن تجربة الحمل بعد عمر الأربعين

على الرغم من تحذير العديد من الأطباء من حالات الحمل بعد الأربعين لما تحمله هذه الحالات من خطر على صحة الأم والجنين، إلا أن عاصمة السينما العالمية "هوليود" قد شهدت قيام أكثر من نجمة وممثلة بخوض تجربة الحمل في سن الأربعين وما بعد سواء أكان ذلك رغبة في إنجاب الطفل الأول أو حتى الثاني أو الثالث.

من هؤلاء النجمات من أنجبت بطريقة طبيعية ومنهن من لجأت إلى عمليات الإخصاب الصناعي لتحقيق حلم الأمومة الذي يراود كل امرأة والذي وصفته بعضهن بأنه "الشعور الأروع في العالم".

نتعرف فيما يلي على عدد من النجمات والمغنيات العالميات اللواتي خضن تجربة الحمل بعد الأربعين:

1- المطربة الكندية سيلين ديون

أنجبت توأمها نيسلون وإيدي من زوجها رينيه آنجليل في عام 2010 وهي في عمر الـ 42 وذلك بعد عدة محاولات إخصاب فاشلة. وللزوجين طفل أول يدعى رينيه تشارلز.

2- هالي بيري

أنجبت هذه الممثلة الهوليودية السمراء والتي حازت على عدة جوائز منها الأوسكار ابنتها "نهلة" في عمر الـ 41 من علاقة سابقة ومن ثم فاجأت العديدين بإنجابها لصبي ذكر يدعى "ماسيو" وهي في سن الـ 46 من زوجها الفرنسي أوليفر مارتينيز.

3- مارشيا كروس

أنجبت بطلة المسلسل الأمريكي الشهير "ربات بيوت يائسات" طفلتيها التوأم إدين وسافاناه في عمر الـ 45 من زوجها السمسار طوني ماهوني.

4- نيكول كيدمان

كانت الممثلة الأسترالية الشهيرة الحائزة على الأوسكار والزوجة السابقة لنجم هوليود "توم كروز" في الأربعين من عمرها عندما أنجبت طفلتها الطبيعية الأولى "صناي روز" من زوجها المغني الأسترالي كيث أوربان ومن ثم أنجبت طفلتها الثانية فايث مارغريت بعدها بسنتين.

5- مارايا كيري

المغنية الأسطورية الأمريكية والفائزة بعدة جوائز غنائية هامة أنجبت توأمها الولدين مونرو وموروكو من زوجها نيك كانون وهي في عمر الـ 42 من العمر.

هل تقترحين أسماء أخرى لنجمات أصبحن أمهات في سن الأربعين؟ شاركينا بها الآن!.