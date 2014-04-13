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المعهد الجيولوجي الامريكي: زلزال بقوة 7,6 درجات يضرب جنوب غربي المحيط الهادىء

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المعهد الجيولوجي الامريكي: زلزال بقوة 7,6 درجات يضرب جنوب غربي المحيط الهادىء المعهد الجيولوجي الامريكي: زلزال بقوة 7,6 درجات يضرب جنوب غربي المحيط الهادىء

زلزال

أعلن المعهد الجيولوجي الامريكي أن زلزالا بقوة 7,6 درجات وقع صباح اليوم “الاحد” قبالة جزر سليمان في جنوب غربي المحيط الهادىء.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية “بى بى سى” اليوم أن الزلزال وقع على عمق 29 كلم تقريبا وعلى بعد حوالى 300 كلم من هونيارا عاصمة جزر سليمان.

وقد أصدر مركز التحذير من موجات المد في المحيط الهادي تحذيرا من موجات مد عاتية ” تسونامي” لكل من جزر سليمان وغينيا الجديدة وكاليدونيا الجديدة والمناطق المحيطة بها ، كما يسري التحذير من موجات المد في فيجي واستراليا واندونيسيا وجزيرة جوام والمناطق القريبة.

وكانت هيئة المسح الأمريكية قالت في وقت سابق إن قوة الزلزال بلغت 8.3 درجة وان مركزه يقع على بعد 100 كيلومتر جنوبي كيرا كيرا في جزر سليمان على عمق 29 كيلومترا.

أ ش أ

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