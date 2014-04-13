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راديو إسرائيل: تل ابيب ستتخذ اجراءات اقتصادية ضد الفلسطينين اذا واصلت القيام بخطوات احادية الجانب

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راديو إسرائيل: تل ابيب ستتخذ اجراءات اقتصادية ضد الفلسطينين اذا واصلت القيام بخطوات احادية الجانب راديو إسرائيل: تل ابيب ستتخذ اجراءات اقتصادية ضد الفلسطينين اذا واصلت القيام بخطوات احادية الجانب


> اكد مصدر سياسي في القدس :” ان اسرائيل ستتخذ اجراءات اقتصادية اضافية ضد السلطة الفلسطينية اذا واصلت القيام بخطوات احادية الجانب في مؤسسات الامم المتحدة “.

وأوضح المصدر :” ان الجانب الفلسطيني لم يف بتعهده عدم اتخاذ مثل هذه الخطوات طالما استمرت عملية التفاوض مع اسرائيل “.

واشار المصدر :” مع ذلك الى ان المباحثات حول امكانية تمديد عملية التفاوض ستستمر بعد عطلة عيد الفصح وان الجانبين سيحاولان ايجاد مخرج للازمة الراهنة “.

وقد فرضت اسرائيل يوم الخميس الماضي عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية ردا على توقيعها طلبات للانضمام الى معاهدات دولية، كما تقرر تجميد مشروع التنقيب عن الغاز قبالة شواطئ غزة.

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