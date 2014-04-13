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وزارة الدفاع الروسية سوف تستعرض في عام 2015 عربات مدرعة فائقة الحداثة

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وزارة الدفاع الروسية سوف تستعرض في عام 2015 عربات مدرعة فائقة الحداثة وزارة الدفاع الروسية سوف تستعرض في عام 2015 عربات مدرعة فائقة الحداثة

تحضر وزارة الدفاع الروسية لتقديم أحدث عربات مدرعة ستقدم لأول مرة في الاستعراض العسكري الذي سيقام في 9 مايوعام 2015 بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

صرح ذلك نائب رئيس الوزراء الروسي لشؤون الدفاع دميتري روجوزين اليوم السبت اثناء لقائه مع الطلاب في تشيليابينسك.

وذكر روجوزين من بين هذه المدرعات دبابة ” أرماتا” الثقيلة من الجيل الجديد والعربة المدرعة”بوميرانغ” حيث تتميز هذه العربات بان طاقمها يتواجد في الاسفل بينما تعمل اسلحتها في الأعلى وهذا ما يجعل الطاقم في مكان آمن .

وأردف روجوزين: “اننا نزيد سنويا على قوام جيشنا 50 الف شخص بالتعاقد بحيث يصبح الجيش أكثر احترافا. وهذا أمر لا مفر منه لان الاسلحة ستكون أكثر تعقيدا مع الالكترونيات،

فيما قال روجوزين أثناء لقاء مع الطلاب في تشيليابينسك.

 

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