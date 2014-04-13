«الإحصاءات»: 970 ألف وحدة سكنية شـاغرة في المملكة

كشفت بيانات مرحلة ترقيم وحصر المباني والوحدات العقارية التي نشرتها مؤخراً مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات على موقعها أن إجمالي عدد الوحدات غير المشغولة (الشاغرة) بلغ 969.7 ألف وحدة سكنية تمثل نحو 17.2% من إجمالي عدد السكان القائمة في المملكة البالغة نحو 5 ملايين و(622) ألف مسكن حتى نهاية عام 2010.

حيث يبلغ إجمالي المشغول منها بأسر نحو 4.65 مليون وحدة سكنية (3 ملايين أسرة سعودية ونحو 1.65 مليون أسرة غير سعودية).

وتركّزت المساكن الشاغرة في منطقة مكة المكرمة التي بلغ فيها عدد المساكن الشاغرة نحو 357 ألف وحدة سكنية تمثل 36.8% من إجمالي عدد المساكن الشاغرة في المملكة، تلتها منطقة عسير بنحو 139 ألف وحدة سكنية تمثل 14.4% من إجمالي عدد المساكن الشاغرة في المملكة، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الثالثة بنحو 123 ألف وحدة سكنية شاغرة تمثل 12.7% من إجمالي عدد المساكن الشاغرة في المملكة.

وحلت المنطقة الشرقية في المرتبة الرابعة بنحو 81 ألف وحدة سكنية تمثل 8.3% من إجمالي المساكن الشاغرة. ثم منطقة المدينة المنورة بنحو 68 ألف وحدة سكنية تمثل 7% من الإجمالي، ثم منطقة الباحة بحوالي 57 ألف وحدة سكنية تمثل 5.6% من إجمالي المساكن الشاغرة في المملكة (الجدول والشكل 1).

وأظهرت بيانات مرحلة ترقيم وحصر المباني والوحدات العقارية أن عدد المباني الشاغرة من نوع عمارة بلغ 489 ألف وحدة سكنية تمثل 50.4% من إجمالي عدد الوحدات السكنية الشاغرة في المملكة، وبلغ عدد المباني الشاغرة من نوع منزل شعبي نحو 327 ألف وحدة سكنية تمثل 33.8% من إجمالي عدد الوحدات السكنية الشاغرة، وبلغ عدد الوحدات السكنية من نوع فيلا أو قصر نحو 134 ألف وحدة سكنية تمثل 13.8% من إجمالي عدد الوحدات الشاغرة في المملكة، وبلغ عدد المجمعات السكنية 19 ألف وحدة تمثل نحو 2% من إجمالي عدد المساكن الشاغرة في المملكة (الشكل 2).

وبلغت نسبة الشاغر من الوحدات السكنية نحو 17.2% من إجمالي عدد المساكن القائمة في المملكة، وسجلت منطقة الباحة أعلى مستوى في نسبة المساكن الشاغرة إلى إجمالي عدد المساكن القائمة في المنطقة، حيث بلغ عدد المساكن الشاغرة في الباحة نحو 57 ألف وحدة سكنية تمثل 43.3% من إجمالي عدد المساكن القائمة في الباحة. تلتها منطقة عسير التي بلغ فيها عدد المساكن الشاغرة نحو 139 ألف مسكن تمثل 29.3% من إجمالي عدد المساكن القائمة في عسير. وجاءت منطقة مكة في المرتبة الثالثة بنسبة 21.2% من إجمالي المساكن القائمة في مكة، وتلتها المدينة المنورة بنسبة 18.1%، ثم منطقتا تبوك وحائل بنسبة 17.7%، ثم جازان بنسبة 17.1%، تلتها الجوف بنسبة 12.8%، ونجران بنسبة 12.3%.

وجاءت منطقة القصيم في المرتبة العاشرة في نسبة المساكن الشاغرة إلى إجمالي عدد المساكن القائمة في المنطقة، حيث بلغ عدد المساكن الشاغرة في منطقة القصيم نحو 27.7 ألف وحدة سكنية تمثل 12.1% من إجمالي عدد المساكن القائمة في منطقة القصيم البالغ نحو 230 ألف وحدة سكنية. وجاءت بعدها المنطقة الشرقية بنسبة شاغر بلغت 11.6% من إجمالي عدد المساكن القائمة في منطقة الدمام.

وحلت منطقة الرياض في المرتبة الثانية عشرة في نسبة المساكن الشاغرة إلى إجمالي عدد المساكن القائمة في المنطقة، حيث بلغ عدد المساكن الشاغرة في منطقة الرياض نحو 123 ألف وحدة سكنية تمثل 9.6% من إجمالي عدد المساكن القائمة في منطقة الرياض البالغ نحو 1.28 مليون وحدة سكنية. وجاءت في المرتبة الأخيرة منطقة الحدود الشمالية من حيث نسبة المساكن الشاغرة إلى إجمالي عدد المساكن القائمة في المنطقة، حيث بلغ عدد الوحدات الشاغرة في منطقة الحدود الشمالية 3443 وحدة سكنية تمثل نحو 7.5% من إجمالي عدد المساكن القائمة في المنطقة والبالغ نحو 46 ألف وحدة سكنية (الجدول والشكل 3)