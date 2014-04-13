"التعليم" تنهى طباعة 5 ملايين كراسة إجابة لامتحانات الثانوية العامة

أكد محمد سعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم، انتهى من طباعة 5 ملايين كراسة إجابة لامتحانات الثانوية العامة التى تبدأ فى السابع من يونيو.

وقال المشرف العام على قطاع التعليم العام لـ"اليوم السابع"، إن كراسة الإجابة لكل مادة تختلف عن الأخرى، حسب رقم الاستمارة مثل الاستمارة 30 أو الاستمارة 70، موضحا أن كراسة إجابة الرياضيات تختلف مثلا عن كراسة إجابة اللغة العربية، حيث تزود الأولى بصفحة للرسم البيانى.

> وأكد سعد، أن المديريات التعليمية بالمحافظات الـ27 بدأت فى تسلم كراسات الإجابة على أن تتولى توزيعها على لجان سير الثانوية العامة عقب اعتماد أسمائها رسميا وصدور أرقام الجلوس وقبل الامتحانات بفترة قليلة وكافية حتى لا تتعرض للتلف.

فى سياق متصل، تسلم 30 رئيسا ووكيل لجان النظام والإدارة والمراقبة وكنترولات الثانوية العامة خطابات التكليف، وبدأوا العمل فعلياً صباح اليوم السبت بالكنترولات الـ12 الموزعة على مستوى الجمهورية.

وكشف سعد، عن أسماء 15 رئيس كنترول ولجنة إدارة موزعة على مستوى الجمهورية، حيث تم تكليف كل من مصطفى محمد على رئيسا لكنترول السنية، وياسر أنس رئيسا لكنترول الخديوية ونبيل محمود رئيسا لكنترول الحلمية وأحمد سامى رئيسا لكنترول شبرا الخيمة، ومحمود عبد الرازق رئيسا للجنة الإدارة بقطاع القاهرة الكبرى سيد موسى رئيسا لكنترول الإسماعيلية، ومحمد مسعد رئيسا لكنترول الإسكندرية أ، ومحمود إبراهيم رئيسا لكنترول الإسكندرية ب، ومصطفى محمود عجمى رئيسا للجنة الإدارة بقطاع الإسكندرية، ومحمد عبد الحميد منصور رئيسا لكنترول المنصورة أ وعلى عبد الرءوف رئيسا لكنترول المنصورة ب، وعبد الخالق رمزى رئيساً للجنة الإدارة بقطاع المنصورة، وهشام طاهر رئيسا لكنترول أسيوط أ، وطارق الدسوقى رئيسا لكنترول أسيوط ب، وجمال الشويخ رئيسا للجنة الإدارة بقطاع أسيوط.

وأشار سعد، إلى أن الكنترولات بدأت فى استقبال الأعضاء القدامى وسوف تعمل على تدريب الأعضاء الجدد مع البدء فى فحص الاستمارات وتجهيز أرقام جلوس الطلاب التى تسلم للمدارس فى مطلع مايو المقبل.