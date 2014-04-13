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بالفيديو.. عمرو أديب لصحفي قطري: «وقت ما كنا بنعبر القناة كنت بتلبس بامبرز»

  • مصر
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رد الإعلامي عمرو أديب، على عبد الله المري العذبة، صحفي قطري، بعدما انتقد القوات المسلحة المصرية في حسابه على «تويتر» ووصف الجيش المصري بـ«جيش مكرونة»، وقال «أديب»: «يا ابني عيش على قدك إنت قزم؟».

وأضاف «أديب» في برنامجه «القاهرة اليوم» على شاشة «أوربت»، مساء السبت: «لو الجيش المصري جيش مكرونة، أمال الجيش القطري يبقى ايه؟».

وتابع: «أخر معركة للجيش المصري كانت سنة 1973، ضد أمريكا وإسرائيل، أيه أخر حرب للجيش القطري؟ الجيش المصري اخترع العجلة الحربية، الجيش القطري بقى اخترع ايه؟».

وتسائل: «مين بيحمي قطر؟ الحمد لله الجيش اللي بيحميها، ومفيش عمارة في مصر غير فيها شهيد من القوات المسلحة المصرية».

واستكمل «أديب» هجومه على الصحفي القطري: «في حرب 1973 كنتوا دولة بقالها ستنتين، وقت ما كنا بنعبر كنت بتلبس بامبرز».

وخاطب الأمير تميم بن حمد، قائلًا: «يا أمير قطر ابعد عننا احسنلك، لو سمحتوا ابعدوا عننا، اجنحوا للسلم إحنا مش عايزين نبقى في ضرر معاكم».

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