بالفيديو.. عمرو أديب لصحفي قطري: «وقت ما كنا بنعبر القناة كنت بتلبس بامبرز»

رد الإعلامي عمرو أديب، على عبد الله المري العذبة، صحفي قطري، بعدما انتقد القوات المسلحة المصرية في حسابه على «تويتر» ووصف الجيش المصري بـ«جيش مكرونة»، وقال «أديب»: «يا ابني عيش على قدك إنت قزم؟».

وأضاف «أديب» في برنامجه «القاهرة اليوم» على شاشة «أوربت»، مساء السبت: «لو الجيش المصري جيش مكرونة، أمال الجيش القطري يبقى ايه؟».

وتابع: «أخر معركة للجيش المصري كانت سنة 1973، ضد أمريكا وإسرائيل، أيه أخر حرب للجيش القطري؟ الجيش المصري اخترع العجلة الحربية، الجيش القطري بقى اخترع ايه؟».

وتسائل: «مين بيحمي قطر؟ الحمد لله مصر الجيش اللي بيحميها، ومفيش عمارة في مصر غير فيها شهيد من القوات المسلحة المصرية».

واستكمل «أديب» هجومه على الصحفي القطري: «في حرب 1973 كنتوا دولة بقالها ستنتين، وقت ما كنا بنعبر كنت بتلبس بامبرز».

وخاطب الأمير تميم بن حمد، قائلًا: «يا أمير قطر ابعد عننا احسنلك، لو سمحتوا ابعدوا عننا، اجنحوا للسلم إحنا مش عايزين نبقى في ضرر معاكم».