مفوضية الاتحاد الأفريقى تعلن عن نشر بعثة الاتحاد لمراقبة انتخابات غينيا بيساو

أعلنت مفوضية الاتحاد الأفريقى أنه تم نشر بعثة مراقبى الانتخابات التابعين للاتحاد الأفريقى لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها غداً فى جمهورية غينيا بيساو.

وقالت المفوضية فى بيان أصدرته اليوم بهذا الشأن ” انه بناء على دعوة من جمهورية غينيا بيساو ، نشرت رئيسة المفوضية د.نكوسازانا دلامينى زوما بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأفريقى فى غينيا بيساو من أجل مراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر اجراؤها يوم الأحد الموافق 13 أبريل الحالى “.

وجاء فى البيان ” إن بعثة المراقبين لديها تفويض بمراقبة هذه الانتخابات وفقاً لبنود الميثاق الأفريقى بشأن الديمقراطية والانتخابات والحكم التى تهدف إلى تعزيز العمليات الانتخابية فى أفريقيا ودعم المؤسسات الانتخابية واجراء انتخابات حرة ونزيهة تتسم بالشفافية “.

وأشار البيان إلى أن بعثة المراقبين يرأسها رئيس موزمبيق السابق يواكيم البرتو تشيسانو ، وأنها تضم 56 مراقبا من برلمان عموم أفريقيا وسفراء أفارقة معتمدين لدى الاتحاد الأفريقى وأجهزة لادارة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدنى من دول أفريقية متعددة ، وأن البعثة نشرت 19 فريقا من المراقبين فى كافة المناطق التسع بجمهورية غينيا بيساو.

> أ ش أ