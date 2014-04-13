أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس" ..." أساحبي " شخصية مغربية وسرقة صفحته بسبب حقوق الملكية -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مونولوج ساخر عن الزواج -
لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك» -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
حجم إنتاج مصر من الاسماك -
بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي» -
الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. صالح جمعة يصنع هدفا في فوز هام لناسيونال بمشاركة غزال

Google+ Print
بالفيديو .. صالح جمعة يصنع هدفا في فوز هام لناسيونال بمشاركة غزال بالفيديو .. صالح جمعة يصنع هدفا في فوز هام لناسيونال بمشاركة غزال

صنع صالح جمعة لاعب وسط ناسيونال ماديرا هدف فريقه الثاني أمام ماريتيمو في مواجهة الجولة 27 من الدوري البرتغالي.

وفاز ناسيونال بهدفين نظيفين رفع رصيد الفريق للنقطة 41 بالمركز الخامس وبات يحجز مقعدا في الدوري الأوروبي للموسم المقبل.

افتتح ريجينالدو الهدف الأول في الدقيقة السادسة، وضاعف ديانيني بالثاني في الدقيقة 88 بصناعة صالح جمعة.

وشارك جمعة مع علي غزال بشكل أساسي طوال المباراة.

وحصل جمعة على انذار في الدقيقة 90 ويغيب عن المواجهة المقبلة أمام باكوس دو فريرا في الجولة 28، على أن يكون جاهزا للقاء سبورتنج لشبونة.

شاهد الهدف والمساهمة المصرية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»

بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!

بالفيديو || شاهد بقايا صرح هامان الذي أمر فرعون موسى ببناءه المذكور في القرءان الكريم

بالفيديو || شاهد بقايا صرح هامان الذي أمر فرعون موسى ببناءه المذكور في القرءان الكريم

بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو