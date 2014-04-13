جامعة الملك سعود تدشن حملة الحوادث المرورية ونجاحات معوقين حركياً

نيابة عن مدير جامعة الملك سعود قام وكيل الجامعة لتطوير الأعمال الدكتور محمد السديري مؤخراً برعاية حفل تدشين الحملة التوعوية حول أسباب الحوادث المرورية، وكذلك إبراز نجاحات وإبداعات مجموعة من المعوقين حركياً، وهي فعاليات تنظمهما كلية المجتمع بالتعاون مع جمعية الإعاقة الحركية للكبار في الرياض، إضافة لمعرضِ مصاحب.

وأوضح الدكتور السديري في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة بأن القائمين على هاتين الفعاليتين قد وفقوا في الاختيار، فلطالما عانى مجتمعُنا منَ الحوادث المرورية التي خلّفت إعاقاتٍ مؤسفة؛ حيث تكشف الإحصائيات عن وجود (35) إعاقة جديدة تنتج يومياً بسببِ الحوادث المرورية، وقدم د.السديري في ختام كلمته شكره لعميد كلية المجتمع وللقائمين على جمعية حركية والقائمين على تنظيم هاتين الفعاليتين.