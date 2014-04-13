انطلاق مسابقة مركز تعظيم القرآن لموظفي الإدارات الحكومية المدنيّة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، انطلقت أمس منافسات مسابقة حفظ القرآن الكريم لموظفي الإدارات الحكومية المدنيّة التي ينظّمها مركز تعظيم القرآن الكريم، وتستمرّ لثلاثة أيام.

ويتنافس في المسابقة ٤٦ موظفاً حكوميًّا مدنيًّا في خمسة فروع، ويبلغ مجموع جوائزها 288 ألف ريال.

وقال رئيس مجلس إدارة المركز ورئيس لجنة التحكيم بالمسابقة الأستاذ الدكتور عماد بن زهير حافظ: إنّ اللجنة استمعت في اليوم الأول إلى عدد من المتسابقين، من مختلف الإدارات، وستختار المتسابقين الثلاثة الأوائل من كل فرع، حيث سيتم تكريمهم في حفل ختامي يُقام بهذه المناسبة برعاية سمو أمير المنطقة.

وأوضح أن المسابقة انطلقت العام الماضي، وهي الأولى من نوعها في المملكة التي تُخصص للموظفين المدنيّين في الإدارات الحكومية المدنيّة، مؤكّداً أنها تُضاف لسلسلة المسابقات والبرامج المباركة العديدة التي تُقدِّمها المملكة للعناية بالقرآن الكريم وحُفّاظه، سائلاً الله تعالى أن يجزي ولاة أمر هذه البلاد على تلك الجهود الخيِّرة التي كان لها أبلغ الأثر في ترسيخ نشر القرآن الكريم وعلومه، وإذكاء روح التنافس الشريف بين طلابه، مقدِّماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة على رعايته الكريمة للمسابقة وما يُقدّمه من عناية ودعم للمركز وبرامجه.

من جهته أوضح أمين المسابقة ونائب رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور أحمد بن عبدالله سليماني أن المسابقة تهدف إلى تعظيم كتاب الله تعالى في نفوس أهله خاصة والناس عامة، واستثمار أوقات فراغ الموظفين بما يعود عليهم بالنفع والخير والتقرب إلى الله تعالى، وربطهم بكتاب الله تعالى قولاً وتدبراً وعملاً، ودفعهم إلى مزيد من الحفظ والإتقان لكتاب الله تعالى، وإذكاء روح التنافس بينهم في أعظم ميدان وهو القرآن الكريم.

وأوضح الدكتور سليماني أن المسابقة تقام في خمسة فروع هي: حفظ القرآن الكريم كاملاً، حفظ عشرين جزءًا، حفظ عشرة أجزاء، حفظ خمسة أجزاء، حفظ ثلاثة أجزاء، مع تطبيق أحكام التلاوة والتجويد في كل فرع.

وحول جوائز المسابقة قال إن جائزة الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول تبلغ ٤٠ ألف ريال، والفرع الثاني ٣٠ ألف ريال، والفرع الثالث ٢٠ ألف ريال، والفرع الرابع ١٠ آلاف ريال، والفرع الخامس ٥ آلاف ريال، مشيراً إلى أن جوائز المركزين الثاني والثالث تختلف في كل فرع بحسبه.

وتقام مناقسات المسابقة بقاعة برج المياه بالمديرية العامة، على فترتين صباحية ومسائية.