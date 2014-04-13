ماسكيرانو: علينا إظهار أن لاعبي برشونة رجال

طالب خافيير ماسكيرانو مدافع برشلونة لاعبيه بإظهار "رجولتهم" على حد وصفه في الأسابيع المقبلة.

وجاءت تصريحات ماسكيرانو بعد خسارة برشلونة بهدف أمام جرانادا، أسقط الفريق الكتالوني من وصافة الليجا إلى المركز الثالث.

وقال ماسكيرانو: "علينا إظهار أن معدن لاعبينا من الرجال، يجب أن نستفيق ضد ريال مدريد".

من جانبه، صرح جيراردو مارتينو المدير الفني لبرشلونة بعد المباراة "لا أستطيع لوم اللاعبين، لقد قدم كل منهم ما عليه، صنعنا الكثير من الفرص لكننا أهدرناها".

وأتت هزيمة برشلونة من جرانادا بعد أيام من توديع البلوجرانا لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يدي أتليتكو مدريد.

ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء المقبل".