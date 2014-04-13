لماذا صلاح أساسيا مع تشيلسي أمام سوانزي؟

صلاح أساسيا مع تشيلسي أمام سوانزي سيتي، ليس توقع أو أمنية، بل حقيقة تدعمها ثلاثة عناصر كروية بحتة.

تشيلسي يحل ضيفا على سوانزي يوم الأحد في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي، وهو على بعد نقطتين من المتصدر ليفربول.

ويعرض FilGoal.com في التقرير التالي، ثلاثة أسباب تدعم ظهور محمد صلاح في التشكيلة الأساسية لفريقه أمام سوانزي.

1- دوري أبطال أوروبا

جائت قرعة دوري أبطال أوروبا، لتضع تشيلسي في مواجهة أمام أتليتكو مدريد، بالطبع أتليتكو منافس قوي ولكنه ليس بقوة ريال مدريد أو بايرن ميونيخ، ما يرفع سقف طموحات تشيلسي للفوز باللقب للمرة الثانية.

وهو الأمر الذي سيجعل مورينيو بدون شك يلعب على الفوز بلقب دوري الأبطال، وبناء عليه ستتم إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين.

تلك الراحة ستجعل لا مفر أمام جوزيه مورينيو من الاعتماد على محمد صلاح.

2-إصابة أزار

مع إصابة إدن أزار، يصبح أمام مورينيو أربع خيارات للعب في الوسط خلف المهاجم الوحيد، أوسكار وويليان وشورلي ومحمد صلاح.

ومع احتمالية لجوء مورينيو لإراحة أوسكار أو ويليان على أقل تقدير، يصب ذلك في مصلحة صلاح الذي قد يجد نفسه أساسيا.

3- ذكرى ستوك

في أول مشاركة له مع تشيلسي كأساسي، قدم محمد صلاح أداء استثنائيا، مساهما في ثلاثية فريقه بإحرازه هدف وحصوله على ركلة جزاء جاء منها الهدف الثاني وصناعته للثالث.

بالطبع لن يرغب جوزيه مورينيو في كسر تلك الحالة النفسية والفنية التي بات عليها صلاح، ولذلك مشاركته أمام سوانزي قد تكون سبيلا للحفاظ عليها.