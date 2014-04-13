هالة سرحان تعود إلى المحور وحكيم يخطف الأضواء

أقامت قناة المحور احتفالية كبيرة بمناسبة الإعلان عن دورتها البرامجية الجديدة، التي تضمّ عدداً كبيراً من النّجوم وتشهد تنوّعاً في البرامج، وذلك في برج "سما" الخاص بمالك قناة المحور حسن راتب.

وقد حضر الاحتفالية كلّ نجوم القناة، فيما غابت فقط حليمة بولند، بسبب قيامها بتصوير إحدى حلقات برنامجها، في وقتٍ متأخّر من الليل، حسبما علمنا. كما حضر الفنان حكيم بعد بداية الاحتفالية بوقت قصير.

بدأ الاحتفال بكلمة لمالك القناة، رجل الأعمال حسن راتب، الذي شدّد على أنّ سياسة القناة ستبقى ملتزمة نهج الاعتدال والوسطيّة كعادتها، منذ أن بدأت منذ 13 عاماً، لتكون أوّل قناة خاصّة في مصر.

ووجّه راتب التّحية إلى كلّ الإعلاميين والفنانين الذين يعملون معه، مؤكّداً سعادته بعودة الإعلامية هالة سرحان التي غابت فترة لتعود إلى بيتها "المحور" مرة أخرى.

كما أعلن أنّه يعتمد بشكل كبير في نجاح الدّورة البرامجية الجديدة على برنامج "نجم الشعب"، الذي يقدّمه حكيم، والذي يبحث عن موهبة حقيقيّة في الغناء الشعبي في كلّ مكان في مصر، ممّا يجعله مختلفاً تماماً عن باقي البرامج.

وتوالت كلمات فعاليات الاحتفال، حيث أجمع الفنانون والإعلاميون على أنّ وفيق راتب، العضو المنتدب للقناة، هو الدينامو المحرّك لها، وأنّ إدارته الحكيمة هي سرّ التّفوق الذي ستشهده قناة المحور في الفترة المقبلة. بدورها، أكّدت مها أحمد أنّها سعيدة بتجربة تقديم البرامج، وأنّها اضطرت إلى تخفيض وزنها 20 كيلوجراماً، حتى تبدو أكثر رشاقةً، لأنها أحبّت تلك التّجربة وأرادت أن تتميّز فيها.

أما الفنان تامرعبد المنعم فأوضح أنّ الإعلامية هالة سرحان هي أول من سانده، مضيفاً أنّها صاحبة الفضل عليه في هذا المجال، وأشار إلى أنّ برنامجه العاصمة سيكون أكثر تميّزاً في الفترة المقبلة.

من جهته، صعد الفنان حكيم إلى المسرح، وهو يغنّي موّال "يا عم"، وكشف عن أنّ فكرة البرنامج كانت تراوده منذ سنوات، موضحاً أنّ معجباً سعوديّاً هو الذي دفعه إلى التسريع في إطلاق فكرة تقديم البرنامج، لا سيّما حين عرضها على رجل الأعمال حسن راتب الذي تحمّس للفكرة بشكل كبير، وقال له: "هذا البرنامج خارج أيّ ميزانيّات وسنقدّمه مهما بلغت التكاليف".

وفي نهاية الاحتفال، حرص كلّ الفنانين والإعلاميين على التقاط صورة جماعية، ثمّ انطلق عدد كبير منهم استعداداً لتقديم برامجه.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"