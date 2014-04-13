النجمات على طبيعتهن في عزاء والد شذى

حالة من الحزن سيطرت على المطربة شذى، بعد أن فقدت والدها، في وقت حرص عدد كبير من الفنانين على مواساتها وأداء واجب العزاء، حيث كانت شذى في استقبالهم، وإن بحال من الانهيار.

وقد حرص عدد كبير من النجمات على أداء واجب العزاء، فحضرن جميعهن من دون مكياج، ولم يبالين بوجود عدسات المصوّرين، بل حرصن على الحضور بصورة تليق بواجب العزاء. وقد كان من بين الحاضرات مي كسّاب ومروة نصر وحنان مطاوع ووالدتها سهير المرشدي وريم البارودي؛ ومن النجوم، حضر هاني رمزي وإيهاب توفيق ومصطفى قمر وغيرهم.

ونظراً إلى الصداقة الشديدة التي تربط شذى بلاعب الكرة محمد بركات، حرصت على أن تقدّم واجب العزاء له، حيث صادف يوم عزاء والده في نفس يوم عزاء والدة شذى.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"