مبادرات خليفة ترسّخ قيم التلاحم بين الشعب وقيادته

أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة وحرص الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تحقيق المسيرة التنموية الشاملة في الدولة التي جعل منها عنواناً كبيراً للعطاء وإنجازاً وطنياً رائداً في مجال تنفيذ المشاريع التنموية الرائعة في كل إمارات الدولة.

ترسيخ قيم التلاحم

وأشار سموه إلى إن المبادرات الوطنية لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة واهتمام سمو ولي عهد أبوظبي اتسمت بالأهمية والتنوع والتفرد في إطار الحرص على ترسيخ قيم التلاحم والتكافل والمحبة بين شعب الإمارات وقيادته، مؤكداً أن هذه المبادرات الرائدة تعزز جهود التنمية الشاملة وتقوي البنيان القائم على المعرفة وترقى بجودة الحياة لأبناء الوطن وتدعم الاستقرار الاجتماعي الأسري.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال استقباله في قصر سموه مساء أول من أمس معالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة أن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، التي عودنا عليها سموه بعطاءاته السخية للمواطنين تعكس مدى حرص القيادة على توفير سبل الحياة الكريمة لمواطنيها ومدى حبها لهذا الشعب الوفي وسعيها لأن يكون في مقدمة الشعوب من حيث توفير الخدمات الراقية له.

وثمن سموه الجهود التي يقدمها معالي أحمد جمعه الزعابي في تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة وفق حرص وطني عالي المستوى على متابعة سير العمل بمشاريع المبادرات لتحقيق الرفاهية والأمن والاستقرار والحياة الكريمة لشعب الإمارات وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم المعيشية.

من جانبه قال معالي أحمد جمعة الزعابي إن الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمواطنين شمل تفاصيل حياتهم كافة بما يرفع من مستواهم الاقتصادي والاجتماعي ويحقق رؤية صاحب السمو رئيس الدولة بتوفير منظومة حياة متميزة للمواطنين في مختلف أنحاء الدولة.

أولويات

وقال معاليه إن الحياة الكريمة هي الشغل الشاغل لقيادة الدولة التي تضع استقرار المواطن وتأمين العيش الكريم في مقدمة أولوياتها وتعمل على الدوام على تحسين مستواه المعيشي وتوفير أقصى درجات الراحة والرفاهية والاستقرار الأسري له، منطلقة من أن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن وهو مقياس تحضر الأمم وتقدمها.. منوهاً بالمتابعة الحثيثة التي يقوم بها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لجميع مشاريع مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

واعتبر معاليه أن قيادة الدولة أثبتت أنها في مركب واحد مع أبناء شعبها تحمل همومهم وتبني أحلامهم على أرض الواقع وتقودهم إلى مستقبل مشرق في ظل مبادرات الخير والنماء وما حصدته الدولة من إنجازات حضارية ومكتسبات تنموية كبرى خلال الأعوام الماضية.

وخلال الاستقبال جرى تكريم معالي أحمد جمعة الزعابي بمناسبة اختياره شخصية العام 2014 من قبل مسرح رأس الخيمة الوطني برئاسة عبدالله سالم الزعابي رئيس مجلس إدارة المسرح وذلك تقديراً لجهوده ودوره الريادي في خدمة أبناء الوطن.

وقدم معالي أحمد جمعة الزعابي بهذه المناسبة الشكر لإدارة مسرح رأس الخيمة الوطني على اختياره شخصية العام 2014 مقدراً لهم هذا التكريم.

عطاء وجهد

وقال رئيس مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة الوطني إن منح معالي أحمد جمعة الزعابي جائزة "شخصية العام 2014" يأتي في ظل ما قدمه من عطاء وجهد وخدمات متواصلة بسخاء ودأب وطيب نفس وأصالة بصورة تعكس روح أبناء الإمارات وقيمهم وعشقهم لوطنهم ولهذه الأرض الطيبة، وتراص صفوفهم في خدمة وطنهم في لحمة اجتماعية وطنية عز نظيرها في العالم قاطبة، تجمع القيادة والشعب معاً وعملهم الجاد والمتواصل على تعزيز مكتسباته ومضاعفة إنجازاته والارتقاء به في صفوف دول العالم الأكثر نمواً وازدهاراً، وهو ما يتحقق إجمالاً بالانتماء للوطن والالتفاف حول قيادته والولاء لها.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس هيئة المنطقة الحرة والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات.