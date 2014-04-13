مديرو المدارس يؤكدون الجاهزية لاستقبــــال 910 آلاف طالب وطالبة

يبدأ اليوم 910 آلاف طالب وطالبة في 1376 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى إمارات الدولة دراستهم في الفصل الدراسي الثالث للعام" 2013-2014 " .

وحدد قرار وزارة التربية والتعليم استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثالث، يوم الأحد 13 أبريل الجاري، فيما تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي للهيئات الإدارية والتدريسية والفنية لجميع المراحل الدراسية لمختلف أنواع التعليم يوم 13 من يوليو المقبل، حيث أكد المديرون في مختلف المدارس الجاهزية التامة لاستقبال الطلبة، ودعوا اولياء الامور لحث ابنائهم على الالتزام بالدوام المدرسي.

وشددت منطقة دبي التعليمية على ادارات المدارس بمختلف مراحلها، ضرورة التواصل والتأكيد على أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم، وحثهم على الالتزام بالدوام المدرسي منذ اليوم الاول لاستئناف الفصل الدراسي الثالث و الاخير للعام الدراسي الحالى، حرصا منها على إعداد الطالب لحياة منتجة وتحقيق التنمية المستدامة، والعمل من أجل الارتقاء بمستوى الأداء التربوي والتعليمي، واستثماراً للطاقات البشرية، ولتحقيق قيم المواطنة لبناء المجتمع.

واوضحت منى عبدالله نائب مدير منطقة دبي التعليمية، ان المنطقة حريصة على توفير أفضل انطلاقة للفصل الدراسي الأخير، بما يحقق للمدارس الثقة للسير في أجواء دراسية اعتيادية، مشيرة إلى الأمور الفنية والترتيبات الإدارية، وكذلك متابعة أعمال الصيانة وتجهيزات البنى التحتية للمدارس، كلها أمور منتهية ولا توجد أية مشكلات، والإدارات المدرسية جاهزة لتسلم زمام الانطلاقة منذ اليوم الأول للفصل الأخير.

واشارت الى ان الطلبة يستأنفون الدراسة وسط أجواء مستقرة من كافة الملامح، بعد أن اطمأنت منطقة دبي التعليمية على أجواء البداية في مختلف مدارس المنطقة، دون نواقص أو عثرات.

صيانة

وأشارت إلى أنه تم متابعة أعمال الصيانة من خلال الشركة المختصة، المتعاقدة معها وزارة التربية والتعليم، حيث تم استبدال وحدات التكييف المركزي في مدارس: المعهد الديني، ومحمد نور، والإبداع النموذجية، لافتة إلى التأكيد على المدارس بشأن طلبات الصيانة الطارئة والعاجلة، وضرورة التواصل مع مركز الاتصال في وزارة التربية.

وعن النواقص في الهيئة التدريسية الناتجة عن الاستقالات في الفصل الدراسي الثاني، أضافت منى عبدالله أنه سيتم تغطيتها بالطريقة المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم. وستقوم المنطقة بتوزيع الموازنات التشغيلية للمدارس، مع توجيه المدارس بالالتزام بالبنود المخصصة للصرف لخدمة العملية التعليمية.

وعلى صعيد الامتحانات المؤجلة، فقد تم تشكيل سبع لجان لتولي مهمة متابعة وإنجاز الاختبارات المؤجلة للفصل الدراسي الثاني، لطلبة المدارس في التعليم العام والخاص ومراكز تعليم الكبار وطلاب المنازل، كما تم تشكيل لجنتين للامتحانات، لدارسي تعليم الكبار الذكور والإناث، من الصف السابع حتى الحادي عشر في الفترة المسائية، بحسب ما أوضحت الأستاذة منى عبدالله نائب مدير المنطقة التعليمية.

وفي هذا الإطار أنجز قسم العمليات التربوية في وحدة المدارس التخصصية بالمنطقة التعليمية، جدولاً مفصلاً للجان الامتحان المؤجل للفصل الدراسي الثاني 2013/2014، للصفوف من السابع وحتى الحادي عشر، في مراكز تعليم الكبار والجمعيات والمنازل كالتالي: الذكور: في مركز صلاح الدين لتعليم الكبار لـ (طلاب مراكز تعليم الكبار والمنازل). والإناث: في مركز قرطبة لتعليم الكبار لـ (طالبات مراكز تعليم الكبار والمنازل). وفي منطقة حتا: مركز راشد بن سعيد لتعليم الكبار (ذكور) لـ (دارسي مركز راشد بن سعيد وطلاب المنازل)، وفي مركز الظهرة لتعليم الكبار (إناث) لـ (دارسات مركز الظهرة وطالبات المنازل)

تطور

وقال جمال حسن الشيبة مدير مدرسة عمر بن الخطاب النموذجية للتعليم الأساسي و الثانوي بدبي، نظرا للتطور التقني و اساليب التعليم الحديث التي تتنافس بها مدرستنا مع مدارس دولتنا الحبيبة فقد عملنا خلال إجازة الفصل الدراسي الثاني 2014 على تجديد شبكة الاتصال بالانترنت و حرصنا أن يكون عالي السرعة لنضمن وصوله إلى كافة أرجاء المبنى المدرسي ..

و ليتم انتشاره بضوابط تكفل توزيعه بشكل مناسب wi-Fi لسهولة التواصل مع المجتمع العالمي و الإستفادة من التطور في مختلف وسائل و أساليب التعليم العالمية ، كما تم التأكد من جهوزية تشغيل المكيفات في جميع الفصول الدراسية و مرافق و مراكز و نوادي المدرسة نظرا لتغير الطقس و ميوله إلى الإرتفاع في درجة الحرارة خلال الأيام القادمة من الفصل الدراسي الثالث ، و نظرا لتأثر صبغ بعض الجدران خلال موسم الأمطار ببعض التغيير في الألوان .

واضاف: خاطبنا منطقة دبي التعليمية لعمل الصيانة اللازمة و سيتم ذلك خلال إجازة نهاية العام الدراسي، واوضح انه سيعقد اجتماع اليوم لجميع أعضاء الهيئة الإدارية و التدريسية مع اول يوم دراسي في الفصل الثالث لتحفيزهم إلى العمل الجاد مع أول يوم دراسي و لتلافي الأخطاء التي تم رصدها و العمل على رفع المستوى التعليمي للطلاب بما يضمن تحقيق النتائج المشرفة في نتائج آخر العام ، و سنعمل خلال الفترة القريبة المقبلة على متابعة الخطط الفصلية للأقسام التعليمية و متابعة تقارير الأداء و تحقيق الأهداف في وثيقة الأداء و مراجعة ملف الإنجاز السنوي لكافة العاملين في المدرسة .

ومن جهتها اكدت انتصار عيسى مديرة مدرسة ماريا القبطية ، أن المدرسة تحرص على استقبال الطالبات استقبالا حافلا وذلك لتعزيز روح الانتماء للمدرسة لدى الطلبة وتعريف أولياء الأمور بأهمية الالتزام بأيام التمدرس حتى تستفيد الطالبات ، مؤكدة حرصها على تشجيع الطالبات المتفوقات على استمرارهن في التفوق و اعداد خطط وبرامج علاجية للطالبات اللاتي يمكن ان يكن بحاجة لها.

جاهزية

من جهة أخرى، أكد مجلس أبوظبي للتعليم أن جميع المدارس الحكومية جاهزة لاستقبال الطلبة اليوم مع بداية الفصل الدراسي الثالث، واستعداد جميع العاملين في الهيئتين الإدارية والتدريسية لمباشرة عملهم ولاستقبال الطلبة ، وجاهزيتهم لمتابعة تنفيذ خطط وبرامج المجلس الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مخرجات التعليم، وفقاً لاستراتيجية تطوير المنظومة التعليمية.

أساس التنمية

وأكدت معالي الدكتورة امل القبيسي مدير عام مجلس ابوظبي للتعليم، أن التعليم يعد أهم القطاعات الحيوية في المجتمع ويحظى بالأولوية والاهتمام الفائق من قبل القيادة الرشيدة ، والتي تؤمن بأن الإنسان هو المحور الأساسي في عملية التنمية ..

وأن التعليم يعد الركيزة الأساسية لتنمية الإنسان، مشيرة إلى أن أسرة مجلس ابوظبي للتعليم التي تضم جميع الأخوات والأخوة العاملين في الميدان التربوي بكل فئاتهم والطلبة وأولياء الأمور يعملون كفريق عمل واحد ومتكامل لمواصلة تطوير وتحديث العملية التربوية والتعليمية وفق الاتجاهات العلمية والاجتماعية السليمة التي تخدم مجتمعنا وتراعي احتياجاته وخصوصيته للوصول إلى مخرجات علمية متميزة واعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف المجالات ووفق رؤية وتطلعات قيادتنا الحكيمة.

ودعت معالي الدكتورة القبيسي أبناءها الطلبة و أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية إلى بذل الجهد والمثابرة خاصة أننا في الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الحالي حرصا على تحقيق أفضل النتائج ولحصد أفضل التقديرات، لاستكمال المنجزات التي حققها المجلس في الفترة السابقة، ومواصلة عملهم بناء على هذا الأساس المتين..

مشيرة إلى أن المجلس سعى إلى تحقيق استفادة قصوى من إجازة الفصل الدراسي الثاني بإجراء عمليات الصيانة وإعادة تأهيل المدارس، وتجهيزها بما يتلاءم مع خطط التطوير التي تشهدها البيئة المدرسية في إمارة أبوظبي، كما حرص على توفير احتياجات المدارس قبل بدء الدراسة، استعداداً لتطبيق العديد من المبادرات التعليمية، التي ترتقي بجودة العملية التعليمية في المدارس ..

وأهمها انطلاق حملة " أبوظبي تقرأ" والتي تتزامن مع بداية الفصل الدراسي الحالي وتنطلق في جميع مدارس أبوظبي كما تشهد العديد من الفعاليات المجتمعية والمشاركات في أنحاء مختلفة من الامارة لتعزيز القراءة عبر مبادرات ووسائل تعليمية ومسابقات متميزة للطلبة وبرامج تدريبية وورش عمل بمستويات عالمية لتدريب أعضاء الهيئة التدريسية في مجالات ووسائل استخدام القراءة في المجال التربوي وتشجيع الطلبة عليها.

الطالب محور العمل

وأوضحت معاليها ان الغاية من كل هذه الجهود هي جعل الطالب محور الاهتمام، ومركز العملية التعليمية، ودعم المعلم بشتى الوسائل بصفته العامل الأول والأساسي في انجاح هذه الجهود وتطوير منظومة التعليم وتمكينه من تطبيق أصول التدريس الحديثة، وتوافر بيئة تعليمية مبدعة ومحفزة وآمنة، واشراك أولياء الأمور والمجتمع كشريك استراتيجي لتحقيق النتائج المرجوة واستكمال منظومة التعليم المتميزة التي تسعى إمارة أبوظبي جاهدة لتحقيقها وسخرت لأجلها جميع الامكانيات."

شراكة وطنية

واضافت أن الفترة القادمة ستشهد شراكة فعلية مع أسرة المجلس التربوية المتواجدة في الميدان التربوي من خلال التواصل المباشر مع جميع أعضاء الهيئة التدريسية والادارية العاملين فيه لمعرفة تطلعاتهم ومقترحاتهم و التحديات التي تواجههم، باعتبارهم المعنيين الاساسيين بتنفيذ الاستراتيجية التعليمية، كما سنعمل معهم يدا بيد لتذليل جميع التحديات التي تواجههم وإيجاد حلول لحالات عدم رضا البعض عن أوضاعهم والعمل على تعديلها ما أمكن .

وشددت القبيسي، على أن المجلس سيسعى بشكل كبير لرفــع مستــوى مشاركة مواطني الدولة في المهن ذات الصلة بالتدريس وإدارة النظام التعليمي وتعزيز المشاركة المجتمعية بين المدرسة والأهالي ....

وأن أولوية العمل ستكون لدعم التحول إلى اقتصاد المعرفة، وتوطين قطاع التعليم، وترسيخ قيم الولاء والانتماء وتعزيز الهوية الوطنية بجميع مفرداتها من التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الوطنية وأن هذه مجتمعة ستكون المحاور الأساسية في استراتيجية العمل في المرحلة المقبلة لبناء شخصية بناتنا وأبنائنا من طلبة مجلس أبوظبي للتعليم.

رسائل

افاد منصور شكري مدير مدرسة ثانوية دبي، انه ارسل رسائل نصية لجميع اولياء امور الطلبة تهدف الي اهمية الحضور و الالتزام باليوم الاول في الدراسة بعد الاجازة الفصلية، معتبرا ان اولياء الامور يلعبون دورا مهما في التزام الطالب بمواعيد الدراسة، ويبقى على ادارات المدارس ان تخلق بيئة جاذبة تفاعلية للطلبة و اعداد امتحانات تقويمية تجبرهم على الحضور.

المنطقتان التعليميتان في الشارقة وعجمان تشددان على الانتظام في الدوام

يتوجه صباح اليوم قرابة 169,500 طالب وطالبة الى مدارسهم التابعة لمنطقة الشارقة التعليمية، ايذانا بانطلاق الفصل الدراسي الثالث والاخير للعام الدراسي الحالي 2013-2014،فيما أكدت تعليمية الشارقة أنها أنهت كافة استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الجديد، وبدء الامتحانات المؤجلة ، مشددة على اهمية الانتظام في الدوام وعدم التغيب بالنسبة للطلبة الا بعذر.

وأكدت منى شهيل نائب منطقة الشارقة التعليمية، جاهزية المدارس، البالغ عددها 125 مدرسة حكومية في المدينة والمنطقة الشرقية و93 مدرسة خاصة من حيث تزويدها ببعض الكتب المدرسية وأعمال الصيانة مشيرة الى ان ما تم تنفيذه في بعض المدارس عبارة عن صيانات صغيرة ولا يوجد اعمال صيانة كلية ..

وذكرت ان الضغط القائم في بعض المدارس سينتهي بعد احلال مدرسة جويزع ونقل طلبتها الى مدرسة جديدة شارفت اعمال البناء على الانتهاء منها ، مضيفة ان المدرسة الثانية ستكون في النوف والاولى في القراين وحسب الاشغال ستكون جاهزة لاستقبال الطلبة مطلع العام الدراسي الجديد وذكرت ان المدارس الجديدة ستخدم منطقتي الرحمانية والسيوح .

وقالت شهيل ان الحافلات جاهزة لنقل الطلبة مضيفة ان لديهم لجنة الضواحي التي تحدد على ضوئها نقل الطلبة حسب مواقعهم السكنية.

التزام

واهابت نائب مدير منطقة الشارقة التعليمية بالطلبة الالتزام بالدوام من اول يوم خاصة وان فترة الفصل الدراسي الثالث قصيرة ،مضيفة ان لديهم فرق رقابة تزور المدارس وترصد حالات الغياب ومدى الالتزام ، ،وذكرت ان التحذيرات قللت اعداد المتغيبين، كما لفتت الى ان متابعة الالتزام تشمل ايضا المدارس الخاصة البالغ عددها 93 مدرسة تتبع المنهاج الوزاري والمناهج الاجنبية ، ودعت شهيل الاهالي الى التواصل الدائم مرحبة بمقترحاتهم التي تسهم بتطوير آلية العمل ، كما شكرت الهيئات الادارية والتدريسية والفنية على جهودهم التي يبذلونها في الميدان.

.وتمنت للطلبة فصلا دراسيا حافلا بالجد والنشاط، والتميز متمنية لهم مزيدا من النجاح من خلال تجديد العزيمة والهمة والعمل الدؤوب ..

و حثت الطلبة على الجد والاجتهاد والمثابرة من أجل الوصول إلى الرقي والتميز ،مشيرة الى ان النتائج ستكون بين ايدي الطلبة في بحر الاسبوع الجاري..

33000

في مدارس عجمان يتوجه اليوم قرابة 33 الف طالب وطالبة الى مدارسهم في وقت اعلنت فيه ادارات مدرسية جاهزيتها لاستقبال الفصل الدراسي الاخير من العام الدراسي الحالي ، آملين ان تكون ثمار العام مكللة بالنجاح، وقال محمد عمر الشمري مدير ثانوية الراشدية ان كل الامور منتظمة ولا يوجد أي نواقص لديهم، فيما استبشرت امنه خميس مديرة مدرسة عجمان الثانوية بالفصل الاخير ،مؤكدة ان النتائج ستسلم للطالبات وهي نتائج مرضية لهن.