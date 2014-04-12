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روما يواصل انتصاراته على حساب أتالانتا ويقترب من ضمان الوصافة

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روما يواصل انتصاراته على حساب أتالانتا ويقترب من ضمان الوصافة روما يواصل انتصاراته على حساب أتالانتا ويقترب من ضمان الوصافة

روما – أرشيفية

قلص روما الفارق مع متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم يوفنتوس اليوم السبت الى خمس نقاط بعد فوزه الكبير على ضيفه أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل واحد في مباراة الجولة 33 على ملعب الأوليمبكو.

وظفر فريق “الذئاب” بالنقطة 79 ليعزز موقعه في وصافة الكالتشو، مقابل 84 لليوفي الذي يحل ضيفا على ملعب أودينيزي يوم الاثنين في قمة الجولة.

أما رصيد أتالانتا فتوقف عند 46 نقطة في المرتبة التاسعة مؤقتا بالدوري الإيطالي.

تقدم البرازيلي المخضرم رودريجو تادي في الدقيقة 12 من تصويبة قوية حول بها كرة مواطنه الصاعد دودو.

وبعد تعاون رائع بين الإيفواري جيرفينيو والقائد فرانشيسكو توتي ونائبه دانييلي دي روسي، نجح الصربي أدم ليايتش في مضاعفة النتيجة.

وصنع ليايتش الهدف الثالث للمتألق جيرفينيو، فيما سجل أتالانتا هدف شرفي عبر رأسية جميلة لجيوليو ميلياتشيو.

وكالات

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