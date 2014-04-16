8 مشروعات جديدة بأسيوط بتكلفة 105 مليون جنيه



اسيوط / اكرم هلال

يضع محافظ أسيوط اللواء إبراهيم حماد، حجر الأساس ل 8 مشروعات بمركز ساحل سليم بإجمالي 105 مليون جنيه، وذلك في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق 18 أبريل.

وقال رئيس مركز ساحل سليم سالم محمد، إنه سيتم وضع حجر الأساس لعدة مشروعات تنموية هامة تخدم المواطنين، بالإضافة إلى افتتاح بعض المشروعات في مجالات مختلفة كالتعليم والإسكان والصرف الصحي والصحة وغيرها من المشروعات، وتبلغ تكلفتها 339 مليون و 407 ألف جنيه.

وأضاف إنه سيتم وضع حجر الاساس ل 4 مدارس بالمركز وهي مدرسة التناغة الشرقية للتعليم الاساسي، ومدرسة نزلة الملك ومدرسة الشيخ علي عبد الدايم ومدرسة الخوالد للثانوية العامة بإجمالي تكلفة 13 مليون جنيه، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمبنى الإدارة التعليمية بتكلفة مليون و 400 الف جنيه.

وأوضح رئيس المدينة انه سيتم افتتاح وحدتين لصحة الأسرة بقريتي الشامية والتناغة الشرقية بتكلفة تصل إلى 5 مليون و 100 ألف جنيه، بالإضافة لافتتاح محطة رفع صرف صحي تبلغ تكلفتها حوالي 220 مليون جنيه.

يدة بأسيوط بتكلفة 105 مليون جنيه

شبكةعيونالإخبارية

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