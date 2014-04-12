وزير النقل يعود من الأردن بعد جولة لبحث التعاون المشترك

عاد إلى القاهرة مساء اليوم ، الدكتور ابراهيم الدميرى ، وزير النقل ،قادما من عمان بعد زيارة للأردن إستغرقت 3 أيام .

حيث شارك الدميرى في عمان في إجتماع الجمعية العمومية ، لشركة الجسر العربى للملاحة ، بحضور وزيرة النقل الأردنية لينا شبيب ، ووكيل وزارة النقل العراقى سلمان صدام جاسم ، والتى صادقت على ميزانية ونتائج أعمال السنة المنتهية ، وخطط الشركة المستقبلية .

يذكر أنه إستقبل عبد الله النسور رئيس الوزراء الأردنى، الوزراء الثلاثة وبحث معهم نشاط الشركة وهى إستثمار مشترك بين حكومات الدول الثلاث .

أ ش أ