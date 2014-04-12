أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس" ..." أساحبي " شخصية مغربية وسرقة صفحته بسبب حقوق الملكية -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مونولوج ساخر عن الزواج -
لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك» -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
حجم إنتاج مصر من الاسماك -
بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي» -
الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

روسيا تحذر من انهيار اجتماع الرباعية لو استخدمت كييف القوة بشرق أوكرانيا

Google+ Print
روسيا تحذر من انهيار اجتماع الرباعية لو استخدمت كييف القوة بشرق أوكرانيا روسيا تحذر من انهيار اجتماع الرباعية لو استخدمت كييف القوة بشرق أوكرانيا

حذر وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف ، من خطورة تداعيات إستخدام السلطات الأوكرانية ، في كييف القوة ضد المواطنين بجنوب شرق أوكرانيا على اجتماع الرباعية الدولية .

ونقلت قناة “روسيا اليوم ” مساء اليوم السبت ، عن لافروف قوله ” إن استخدام كييف القوة ضد المواطنين في جنوب شرق أوكرانيا سيقوض اجتماع الرباعية الدولية ” .

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، في وقت سابق أن بلاده ستحضر الاجتماع الرباعي ، بشان أوكرانيا مع الولايات المتحده والاتحاد الأوروبي ، والسلطات الأوكرانية في حالة واحدة فقط وهي مساعدة كييف على تعزيز اتصالاتها مع كافة القوى السياسيه والإقليمية داخل البلاد .

وقال لافروف ” في حال ما إذا كانوا يسعون للاستيلاء ، على مقاعدنا ومنحهم الغاز بأسعار أرخص ، فهذا لا معنى له ” ، مشيرا إلى استعداد روسيا لإجراء حوار مع أوكرانيا بشأن سعر الغاز .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا