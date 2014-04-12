روسيا تحذر من انهيار اجتماع الرباعية لو استخدمت كييف القوة بشرق أوكرانيا

حذر وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف ، من خطورة تداعيات إستخدام السلطات الأوكرانية ، في كييف القوة ضد المواطنين بجنوب شرق أوكرانيا على اجتماع الرباعية الدولية .

ونقلت قناة “روسيا اليوم ” الإخبارية مساء اليوم السبت ، عن لافروف قوله ” إن استخدام كييف القوة ضد المواطنين في جنوب شرق أوكرانيا سيقوض اجتماع الرباعية الدولية ” .

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، في وقت سابق أن بلاده ستحضر الاجتماع الرباعي ، بشان أوكرانيا مع الولايات المتحده والاتحاد الأوروبي ، والسلطات الأوكرانية في حالة واحدة فقط وهي مساعدة كييف على تعزيز اتصالاتها مع كافة القوى السياسيه والإقليمية داخل البلاد .

وقال لافروف ” في حال ما إذا كانوا يسعون للاستيلاء ، على مقاعدنا ومنحهم الغاز بأسعار أرخص ، فهذا لا معنى له ” ، مشيرا إلى استعداد روسيا لإجراء حوار مع أوكرانيا بشأن سعر الغاز .

أ ش أ