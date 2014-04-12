قوات الاحتلال الاسرائيلى تستهدف منازل الفلسطينيين جنوب قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، مساء اليوم ، المتمركزة على الحدود الشرقية لمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة نيران رشاشاتها تجاه منازل وأراضي المواطنين الفلسطينيين.

وذكرت مصادر محلية ، أن المنطقة الحدودية تشهد حركة نشطة لجيبات الاحتلال العسكرية ، عقب تفجير عبوة كانت موضوعة في أرض فارغة قرب الخط الفاصل مقابل موقع “احراش كوسيفيم” شرق خانيونس.

وأكدت أن ، جنود الاحتلال قاموا بعد التفجير بإطلاق النار جهة الغرب، وإطلاق القنابل الضوئية بكثافة في المنطقة.فيما حلق طيران الاستطلاع بكثافة في أجواء المناطق الشرقية لخانيونس.

في سياق متصل، أعلن الجيش الاسرائيلي أنه اعتقل ثلاثة فلسطينيين بعد اجتيازهم االسياج الأمني شمالي القطاع.

وذكرت مصادر إعلامية اسرائيلية ، أن الفلسطينيين الثلاثة لم يكونوا مسلحين، حيث تم نقلهم للتحقيق لدى جهاز جهاز الأمن العام “الشاباك”.

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