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أس: نيمار سب لاعب جرانادا بالأم

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أس: نيمار سب لاعب جرانادا بالأم أس: نيمار سب لاعب جرانادا بالأم

مدريد، (إفي): وجه البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة الإسباني سبابا بألفاظ خارجة للتشيلي مانويل إيتورا لاعب جرانادا في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم بالليجا وانتهت بخسارة الفريق الكتالوني بهدف نظيف، لتتضائل حظوظه في التتويج باللقب.

وقالت صحيفة (أس) الرياضية الإسبانية اليوم إن المهاجم البرازيلي نعت إيتورا بـ"ابن العاهرة" أثناء أحد الاحتكاكات العديدة التي حدثت بين الاثنين في المباراة.

وظهرت العصبية بصورة كبيرة على اللاعب البرازيلي أثناء مجريات المباراة.

وبخسارة برشلونة أصبحت وصافته لأتلتيكو مدريد المتصدر مهددة اذا ما فاز الريال في مباراته الجارية أمام ألميريا.

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