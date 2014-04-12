صفحة “مصريون ضد الفحم” تسجل 103 ألف إعجاب عقب حلقة باسم يوسف

ارتفع عدد زوار صفحة “مصريون ضد الفحم” بشكل سريع عقب انتهاء الحلقة العاشرة ـ الموسم الثالث من برنامج البرنامج للإعلامي باسم يوسف الذي يُذاع على قناة mbc مصر، حيث سجلت الصفحة 103 ألف أعجاب من نشطاء فيس بوك.

يذكر أن باسم يوسف قد استضاف أحمد الدروبي منسق حملة “مصريون ضد الفحم”، الذى تحدث خلال البرنامج حول جهود الدول الكبرى مثل: أمريكا والصين فى إنهاء الفحم من العالم؛ نظرا للأضرار الوخيمة التي يسببها على صحة الإنسان.

و قامت حملة “مصريون ضد الفحم” بعمل هاشتاج على الفيس بوك تحت مسمى “#أوقفوا الفحم”، كما تفاعل زوار من نشطاء الفيس بوك على الصفحة مع الهاشتاج الجديد، ومع الحملة التي تهدف إلى استغلال الفحم في الطاقات الأخرى لإنهائه والاستفادة منه وعدم الإضرار بصحة الإنسان.