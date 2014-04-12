أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس" ..." أساحبي " شخصية مغربية وسرقة صفحته بسبب حقوق الملكية -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مونولوج ساخر عن الزواج -
لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك» -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
حجم إنتاج مصر من الاسماك -
بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي» -
الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

صفحة “مصريون ضد الفحم” تسجل 103 ألف إعجاب عقب حلقة باسم يوسف

Google+ Print
صفحة “مصريون ضد الفحم” تسجل 103 ألف إعجاب عقب حلقة باسم يوسف صفحة “مصريون ضد الفحم” تسجل 103 ألف إعجاب عقب حلقة باسم يوسف

بوست الصفحة

ارتفع عدد زوار صفحة “مصريون ضد الفحم” بشكل سريع عقب انتهاء الحلقة العاشرة ـ الموسم الثالث من برنامج البرنامج للإعلامي باسم يوسف الذي يُذاع على قناة mbc  ، حيث سجلت الصفحة 103 ألف أعجاب من نشطاء فيس بوك.

يذكر أن باسم يوسف قد استضاف أحمد الدروبي منسق حملة “مصريون ضد الفحم”، الذى تحدث خلال البرنامج حول جهود الدول الكبرى مثل: أمريكا والصين فى إنهاء الفحم من العالم؛ نظرا للأضرار الوخيمة التي يسببها على صحة الإنسان.

و قامت حملة “مصريون ضد الفحم” بعمل هاشتاج على الفيس بوك تحت مسمى “#أوقفوا الفحم”، كما تفاعل زوار من نشطاء الفيس بوك على الصفحة مع الهاشتاج الجديد، ومع الحملة التي تهدف إلى استغلال الفحم في الطاقات الأخرى لإنهائه والاستفادة منه وعدم الإضرار بصحة الإنسان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الثلاثاء 4 أبريل 2017

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الثلاثاء 4 أبريل 2017