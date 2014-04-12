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أمن مطروح يضبط 86 متسلل مصري و6 أجانب بالسلوم

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أمن مطروح يضبط 86 متسلل مصري و6 أجانب بالسلوم أمن مطروح يضبط 86 متسلل مصري و6 أجانب بالسلوم

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن مطروح بالاشتراك مع القوات المسلحة والتنسيق وفرعي الأمن العام والأمن الوطني من ضبط 91 متهما بمحاولة تسلل الحدود وهم 86 مصريًا و6 أجانب وذلك من خلال باستهداف و ضبط العناصر التي تقوم بالهجرة الغير الشرعية إلى دولة ليبيا من خلال تسلل الحدود بطرق غير شرعية عبر الدروب والمدقات الصحراوية بمنطقة السلوم الحدودية .

وتم ضبط 86 مصري من محافظات القاهرة 1 و المنيا 35 و بني سويف 19 و الفيوم 2 و قنا 3 وأسيوط 10 و البحيرة 4 و كفر الشيخ و 1 و الشرقية 3 و الغربية 2 و مطروح و 1 والدقهلية 3 و المنوفية 2 ، كما تم ضبط 6 أجانب وهم 3 سودانيين الجنسية و 1 سوري الجنسية وعدد 1 بنغالي الجنسية بمنطقة صحراوية .

وتمكنت القوات الأمنية من ضبطهم قبل مغادرتهم البلاد بطريقة غير شرعية لدولة ليبيا بناحية السلوم وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة جنح عسكرية السلوم وجارى العرض علي النيابة العامة وفحصهم جنائيًا وسياسيًا .

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