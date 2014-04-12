مصرع طفلة صدمتها سيارة بمنطقة الرسوة جنوب بورسعيد

لقيت طفلة مصرعها، بعد اصطدامها بسيارة بمنطقة منفذ الرسوة الجمركي جنوب بورسعيد.

و كان اللواء محمد الشرقاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد قد تلقى إشارة من أيمن جابر مسئول الطوارئ بمديرية صحة بورسعيد بمصرع الطفله مروة سامي الحنفي 4 سنوات نتيجة اصطدامها بسيارة بالقرب من منفذ الرسوة جنوب بورسعيد.

وكانت الطفلة قد تم تحويلها إلي مستشفى الجامعة بالإسماعيلية نتيجة سوء حالتها فور إصابتها حيث تبين أنها تعاني كسر بقاع الجمجمة وغيبوبة تامة إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إنقاذها.

تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابه العامة.