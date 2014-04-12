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وزير التموين: أصحاب المخابز استفادوا من المنظومة الجديدة

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وزير التموين: أصحاب المخابز استفادوا من المنظومة الجديدة وزير التموين: أصحاب المخابز استفادوا من المنظومة الجديدة

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير والتجارة الداخلية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ممثلى المخابز يرافقونه فى جولته لتفقد منظومة الخبز الجديدة، منوهًا بأنهم لم يذكروا أن هناك محاولة من أصحاب المخابز للإضراب عن العمل.

جاء ذلك خلال افتتاح المخبز الآلى بقرية المناصرة غرب بورسعيد، حيث رافقه المحافظ اللواء سماح قنديل وممثلو أصحاب المخابز.

وقال الوزير: "أصحاب المخابز الشرفاء من خلال هذه المنظومة هم المستفيدون ولأول مرة يشتغلوا ويكسبوا" .

وأوضح الوزير أن أصحاب المخابز لا يؤثر عليهم سعر الجوال لأنهم يحصلون عليه بسعر وتحسب تكلفة البيع على السعر المحدد لرغيف الخبز على أن يكون فيه ربح لهم".

وفى السياق ذاته، أكد الوزير أنه تم اتفاق منذ 3 أسابيع على أن سعر رغيف العيش هو أكثر من سعر التكلفة.

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