تقارير: دييجو كوستا وافق على الانتقال لتشيلسي

إفي - كشفت تقارير صحفية اليوم أن مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني دييجو كوستا وافق على الانتقال لنادي تشيلسي الإنجليزي في الموسم المقبل بعد أن عرض عليه الاخير دفع الشرط الجزائي في عقده.

وذكر موقع (الكونفيدينسيال) الإسباني أن كوستا أعطى الضوء الأخضر لتشيلسي لدفع 60 مليون يورو لأتلتيكو مقابل الحصول على خدماته لتعزيز خط هجومه في الموسم الجديد.

وتضاعف سعر المهاجم البرازيلي الأصلي في غضون عام واحد من 25 الى 60 مليون يورو بعد تألقه مع الفريق المدريدي هذا الموسم، حيث يتصدر الليجا كما بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فضلا عن انضمامه لمنتخب إسبانيا بطل العالم وأوروبا.

وسيصطدم كوستا بفريقه المستقبلي المحتمل في نصف نهائي التشامبيونز بعد أن أوقعت القرعة الروخيبلانكوس في طريق البلوز.

ولا يبدو المدرب البرتغالي لتشيلسي جوزيه مورينيو مقتنعا بثلاثي هجومه الكاميروني صامويل إيتو والإسباني فرناندو توريس والسنغالي ديمبا با لضعف معدل تهديفهم هذا الموسم، في المقابل ينافس كوستا نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو على صدارة هدافي الليجا، وقدم عروضا متميزة في دوري الابطال.

كان مورينيو قد وضع اسم كوستا بديلا للهداف الكولومبي راداميل فالكاو على لائحة صفقات الموسم المقبل، حيث عانى الاخير من إصابة خطيرة بالركبة مع فريقه موناكو تهدده بالاستبعاد من المونديال.