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إصابة نوير تمنعه من مواصلة مباراة بايرن ودورتموند

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إصابة نوير تمنعه من مواصلة مباراة بايرن ودورتموند إصابة نوير تمنعه من مواصلة مباراة بايرن ودورتموند

أصيب مانويل نوير الحارس الأول في صفوف بايرن ميونيخ، لدرجة منعته من استكمال مباراة الفريق البافاري وبروسيا دورتموند في قمة الدوري الألماني.

الحارس المخضرم الدولي، أصيب في السمانة، وهو ما ظهر على مستواه في الدقائق الأولى من المباراة.

وخرج نوير، ودخل في موقعه الحارس صاحب الـ20 عاما لوكاس ريدر.

وظهر مستوى ريدر مقلقا بعدما استقبلت شباكه هدفين متتاليين من دورتموند.

مشكلة نوير ليست مباراة دورتموند، بل القلق يمتد لمواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة في الاسبوع المقبل مع ريال مدريد.

بايرن يتحدى ريال مدريد في سانتياجو برنابيو ضمن جولة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل استقباله للميرنجي في أليانتز أرينا بجولة الإياب.

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