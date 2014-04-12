القناة يجهز حارس الأهلي لمواجهة الحضري

يدفع الجهاز الفنى لفريق القناة، بحارس مرماه المعار من الاهلي محمود أبو السعود أمام منتخب الإسماعيليه، من أجل إعداده لخوض مباراة وادي دجلة في الجولة 17 من الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل.

وكان أبو السعود قد غاب عن لقاء فريقه أمام بتروجيت بسبب الإصابة، ليخسر الفريق بسبب أخطاء فرديه للحارس الإحتياطى علاء إبراهيم.

وأكد أحمد سعد المدير الفني لفريق القناة أن الاخطاء وارده فى كرة القدم ولكن لابد من علاجها.

وشدد سعدد على ضرورة تركيز لاعبيه للاستمرار في المشوار الإيجابى للفريق خلال أول موسم له بعد الصعود للدوري الممتاز.