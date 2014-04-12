يوسف الحسينى يبدأ الإجابة على القراء عبر "هانج أوت" اليوم السابع

بدأ الإعلامى يوسف الحسينى المذيع بقناة "أون تى فى" الإجابة على أسئلة القراء عبر "هانج أوت" اليوم السابع على "جوجل بلس"، وذلك ضمن سلسلة حلقات "الطريق إلى الانتخابات".

ويمكن للقراء التفاعل بشكل مباشر بمداخلات حية مع الحسينى عبر طرح أسئلتهم بشكل مباشر بالصوت والصورة عبر الهانج أوت، وإرسال أسئلتهم عبر موقع "اليوم السابع" والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

يذكر أن "اليوم السابع" أطلق أولى حلقات الهانج أوت عبر سلسلة حلقات "ع الهوا" مع عدد من كبار السياسيين والنشطاء والفنانين، بدأت فى شهر مايو 2013، وحقق أعلى نسب مشاهدة لـ"الهانج أوت" فى منطقة الشرق الأوسط.