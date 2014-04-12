نجوم "تو الليل" ينضمون لميثاق سيدتي لمكافحة السمنة

انضم نجما برنامج "تو الليل" على شاشة تلفزيون الوطن، الإعلاميّان المميّزان، بسام العثمان وإيمان نجم، إلى لائحة الموقّعين على ميثاق حملة "سيدتي" لمكافحة السمنة .

وقال العثمان: "نثمّن الدور الكبير الذي تلعبه مجلة "سيدتي" في مكافحة السمنة، التي ارتفعت نسبتها بشكل هائل في الوطن العربي، خصوصاً في الكويت، التي تحتلّ مركز الصادرة في حالات الإصابة بالسمنة". وطالب العثمان الجهات المختصة بتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة للحدّ من ارتفاع معدّلات السمنة والقضاء عليها بشكل تدريجيّ، في حين قالت إيمان نجم إنّ "الإعلامي والمذيع والفنان، وحتى الشخصيات الرياضية والاقتصادية والدينية يجب أن يكون لهم دور فاعل في قضايا السّاعة التي تعاني منها المجتمعات العربية، ومنها مشكلة السمنة".

وأضافت نجم: "للأسف، إنّ الكثيرين لا يعون خطورة الإصابة بالسمنة المفرطة، التي من الممكن أنّ تتسبّب بأمراض الضغط والقلب والسكري، كما تؤثر في العقم لدى الجنسين".

كما أعربت الإعلامية عن سعادتها البالغة بالانضمام إلى الموقّعين على ميثاق مجلة "سيدتي" لمكافحة السمنة، شاكرة القيّمين عليها وجميع العاملين في الحملة على دورهم الإنساني في مكافحة مشكلة يكاد كلّ منزل يعاني منها هذه الأيام.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"