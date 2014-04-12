بيلجريني: يجب علينا إيقاف سواريز وستوريدج

قال مانويل بيليجريني المدير الفني لفريق مانشستر سيتي إن الفريق بالكامل مسؤول عن إيقاف لاعبي ليفربول سواريز وستوريدج.

وأحرز الفريقان 174 هدفًا في الدوري هذا الموسم، حيث أحرز ليفربول 90 هدفا بينما أحرز السيتي 84 هدفًا.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان قلقًا بشأن مهاجمي ليفربول في مباراة الغد، قال بليجريني إنه سيكون قلقًا كما هو الحال بالنسبة لمدرب ليفربول الذي سيقلق أيضًا من مهاجميه سيرخيو أجويرو وإدين دزيكو، إنه نفس القلق الذي يمتلكه ليفربول ضد فريقنا، إذا كانوا يريدون أن يكون فريقًا مُهاجمًا، فأنهم فريق يتمتع بهجوم كبير”.

وأضاف ” لكننا نعتقد أننا قمنا بعمل جيد للغاية دفاعيًا، لم يكن أمام ساوثامبتون العديد من الفرص للتسجيل، هناك فريق بـ11 لاعبًا والأحد عشر لاعبًا يجب أن يعرفوا كيف ندافع، ويجب أن يعرفوا أيضًا كيف يهاجموا”.

وتابع ” بالطبع إذا دافعت بعشرة لاعبين بالقرب من منطقة الجزاء الخاصة بك، فإنك لن يكون لديك مساحة للفريق الآخر، ولكن الشيء الأكثر أهمية حول هذين الفريقين هو أنهما يلعبان كرة جميلة، كرة قدم هجومية ، كلا الفريقين متشابهان جدًا”.

ويحتل ليفربول المركز الأول في ترتيب فرق الدوري، يتبعه فريق مانشستر سيتي ، بينما يحتل تشيلسي المركز الثالث.

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