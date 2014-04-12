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نيابة بندر ملوي تستمع لأقوال الشهود فى حادثة مقتل طالب بالثانوية الزراعية‎

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نيابة بندر ملوي تستمع لأقوال الشهود فى حادثة مقتل طالب بالثانوية الزراعية‎ نيابة بندر ملوي تستمع لأقوال الشهود فى حادثة مقتل طالب بالثانوية الزراعية‎

استمعت اليوم نيابة بندر ملوي لأقوال مدير مدرسة الثانوية الزراعية بملوي ووالد المجني عليه الطالب محروس أحمد محمد فى الأحداث التى وقعت اليوم داخل المدرسة الزراعية إثر اشتباكات بين المجني عليه ومجموعة من الطلبة من قرية الشيخ حسين ، وأسفرت عن مقتل المجني عليه وكانت مصادر داخل المدرسة أكدت نشوب الاشتباكات داخل المدرسة بجانب القسم الصناعي .

وأوضح شهود عيان أن سيارة الإسعاف تأخرت فى الوصول إلى المدرسة لنقل الطالب إلى المستشفى بسبب إغلاق مزلقان السكة الحديد .

وأوضحت التحريات أن أصابع الاتهام تشير إلى أن طالبين هما مرتكبا الواقعة وما زالت الأجهزة الأمنية تجري تحرياتها للوصول إلى الجاني .

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