حمزاوي : الاستقرار يتحقق بالعدل .. وأرفض قانون التظاهر

قال أستاذ العلوم السياسية ، و الناشط السياسي ، عمرو حمزاوي ، أن الاستقرار لن يتحقق الا بالعدل لا بالاستبداد و قمع أصوات المعارضة ، مؤكدا أن محاولة فرض الرأي الواحد ، سيجر البلاد إلى العنف و الفوضي .

و أضاف حمزاوي ، في لقائه مع الإعلامية دينا عبد الرحمن علي قناة CBC، أنه كان من أشد المعارضين ، للإعلان الدستوري المكمل في عهد مرسي ، مضيفا أن هذا الإعلان كان بدعوي تحقيق الاستقرار العاجل ، و لكنه أدي لسقوط نظام مرسي بأكمله .

و تابع حمزاوي ، “أنا ضد قانون التظاهر” ، مشيرا إلي أنه مُقيد للحريات ، كما طالب حمزاوي بضرورة وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين .

و أردف حمزاوي ، أنه ضد إقصاء المعارضة ، مؤكدا تمسكه بالبقاء في مصر و ممارسة النشاط السياسي .

و بسؤاله عن الاتهامات الموجهة له بالخيانة و العمالة ، قال حمزاوي ، أن تلك الاتهامات كاذبة و رخيصة ، و تهدف إلى تشوية المعارضين ، و نظام مرسي اتبع نفس الأسلوب .