محلب يأمر بسرعة صرف مستحقات شركات المقاولات وإقامة ساحات شعبية للشباب

إستقبل رئيس مجلس الوزراء ، المهندس إبراهيم محلب اليوم السبت ، وفد مجلس إدارة الإتحاد المصري ، لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس حسن عبد العزيز ، لبحث المشكلات التي تواجه قطاع البناء والتشييد .

> ووجه رئيس الوزراء ، بسرعة صرف مستحقات شركات المقاولات ، والتوصل إلى حلول للموضوعات العالقة بين كل من شركات المقاولات والضرائب والقوى العاملة ، كما تم بحث أسباب إرتفاع أسعار الأسمنت ومشكلة نقص غاز البيتومين والحلول المقترحة فى هذا الشأن .

> كما وجه رئيس الوزراء خلال اللقاء ، الذي حضره وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز ، بتوقيع بروتوكول تعاون بين إتحاد المقاولين المصريين ، وجهاز التفتيش والبناء بوزارة الإسكان ، من أجل ضبط مستوى الأداء بقطاع البناء والتشييد والإرتقاء بمستوى الجودة فى تنفيذ الأعمال الجارية ، على أن يتم إتخاذ إجراءات ضد المخالفين تصل إلى الشطب من سجلات الإتحاد ، وطالب بإستيعاب العمالة الموسمية من خلال برامج للتدريب والتوظيف داخل شركات المقاولات .

> وفى ضوء ما توليه الحكومة من إهتمام بالشباب والحرص على الإستفادة من طاقاتهم وقدراتهم وتوجيهها إلى الطريق الصحيح ، طلب رئيس الوزراء من الإتحاد المصرى للتشييد والبناء ، البدء فورا في إقامة العديد من الساحات الشعبية بمدينة القاهرة الكبرى ، بحيث يجد الشباب والعائلات متنفسا للقيام بالعديد من الأنشطة الإجتماعية والرياضية .

> أ ش أ