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محلب يأمر بسرعة صرف مستحقات شركات المقاولات وإقامة ساحات شعبية للشباب

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محلب يأمر بسرعة صرف مستحقات شركات المقاولات وإقامة ساحات شعبية للشباب محلب يأمر بسرعة صرف مستحقات شركات المقاولات وإقامة ساحات شعبية للشباب

 

إستقبل رئيس مجلس الوزراء ، المهندس إبراهيم محلب اليوم السبت ، وفد مجلس إدارة الإتحاد المصري ، لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس حسن عبد العزيز ، لبحث المشكلات التي تواجه قطاع البناء والتشييد .
> ووجه رئيس الوزراء ، بسرعة صرف مستحقات شركات المقاولات ، والتوصل إلى حلول للموضوعات العالقة بين كل من شركات المقاولات والضرائب والقوى العاملة ، كما تم بحث أسباب إرتفاع الأسمنت ومشكلة نقص غاز البيتومين والحلول المقترحة فى هذا الشأن .
> كما وجه رئيس الوزراء خلال اللقاء ، الذي حضره وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز ، بتوقيع بروتوكول تعاون بين إتحاد المقاولين المصريين ، وجهاز التفتيش والبناء بوزارة الإسكان ، من أجل ضبط مستوى الأداء بقطاع البناء والتشييد والإرتقاء بمستوى الجودة فى تنفيذ الأعمال الجارية ، على أن يتم إتخاذ إجراءات ضد المخالفين تصل إلى الشطب من سجلات الإتحاد ، وطالب بإستيعاب العمالة الموسمية من خلال برامج للتدريب والتوظيف داخل شركات المقاولات .
> وفى ضوء ما توليه من إهتمام بالشباب والحرص على الإستفادة من طاقاتهم وقدراتهم وتوجيهها إلى الطريق الصحيح ، طلب رئيس الوزراء من الإتحاد المصرى للتشييد والبناء ، البدء فورا في إقامة العديد من الساحات الشعبية بمدينة القاهرة الكبرى ، بحيث يجد الشباب والعائلات متنفسا للقيام بالعديد من الأنشطة الإجتماعية والرياضية .
> أ ش أ

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