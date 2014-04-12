نقابة الصيادلة : إعتماد ميزانيتى النقابة لعامى”2010-2011 ” بأغلبية الأعضاء

وافق أعضاء الجمعية العمومية بنقابة صيادلة مصر ، بأغلبية الحضور على إعتماد ميزانيتى النقابة لعامي “2010،2011 “بعد إكتمال النصاب القانوني للجلسة الثانية للجمعية العمومية العادية ، بحضور أكثر من 500 صيدلي.

> حيث عقدت الجمعية العادية اليوم السبت ،بمقر حديقة النقابة العامة للنقابة، وبعد إكتمال النصاب القانوني أمام القاعة في الساعة 1 ظهراَ فى المكان والزمان المحددين ، قررت الجمعية بأغلبية أعضائها الإنتقال الي إستكمال جلستها بمقر حديقة النقابة بالقصر العينى ، وعلى بعد أمتار من قاعة كلية الطب.

> وفى ذات السياق ، إفتتح الجمعية العمومية نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبد الجواد ، ودعا الصيادلة إلى التصويت على ميزانيتى النقابة العامة للصيادلة لعامي “2010،2011 “، مؤكداً أن رأى الصيادلة في الحالتين مرحب به ومقبول.

> ومن جانبه ، تم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، والذي يباشر إختصاصه بمراجعة أعمال وميزانية النقابة العامة وتقديم توصياته بشأن فحص ميزانتى “2010،2011 “.

> وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، أن النقابة إستجابت لبعض الملاحظات ومازالت هناك ملاحظات أخرى قائمة تضمنها تقرير الجهاز.

وقام الدكتور عبد الله زين العابدين ، الأمين العام لنقابة الصيادلة ، بعرض تقرير الأمين العام والذي تضمن النواحي النقابية والمهنية ، وأوضح أن النقابة مازالت تعمل على تنقية المهنة من الدخلاء عليها ، وذلك بالتعاون مع النقابات الفرعية لمنع غير الصيادلة من تملك الصيدليات عن طريق إستعارة الأسم من بعض الصيادلة.

> وأضاف أنه ، تم تشكيل لجان تحقيق بالنقابات الفرعية طبقا للقانون ، بالإضافة إلى هيئة التأديب الإبتدائي بالنقابة ، والتي أصدرت أحكاما مهمة في قضايا مثل قضية السلاسل وغيرها وتم تأييد الأحكام في الاستئناف.

> وأشار إلى أن ، النقابة تهتم إهتماماً كبيراً بالتعليم الصيدلي المستمر وتم عقد دورات بالنقابة العامة والنقابات الفرعية ودورات للصيدلة الإكلينيكية بالإضافة إلى عقد دورات إعداد للصيادلة الخريجين لسوق العمل والتي يحضر فيها أكثر من ألفى صيدلي سنوياً.

> وأوضح تقرير الأمين أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة سانوفى لمشروع الصيدلية المتميزة ، وتم في المرحلة الأولى البدء ب 550 صيدلية في القاهرة والجيزة والفيوم والقليوبية ، بالإضافة الي برنامج الصيدلي المتميز الذي تم في عشر محافظات هي القاهرة ، والجيزة ، والمنيا ، وسوهاج ، والدقهلية ، والغربية ، والإسكندرية ، والمنوفية ،والفيوم ، وذلك كمرحلة أولى.

وفيما يتعلق بالفرعيات تم المساهمة في أنشطة النقابات الفرعية والمساهمة في تأثيث العديد من مقارات النقابات الفرعية والأندية بالمحافظات.

> وأضاف أنه ، تم إنشاء صندوق الزمالة والأزمات بداية من عام 2007 ، وتم صرف مبالغ مالية للصيادلة الذين تعرضوا لأزمات صحية كبيرة ، مثل زرع الكبد ، والكلى ، وأمراض السرطان ، وبلغ جملة المبالغ المنصرفة من الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية 2013 مبلغ 2389000 جنيه ، وتم تعديل اللائحة بداية من شهر ديسمبر 2013 لزيادة المنصرف للصيادلة وإدخال صرف 10 آلاف جنيه لأسرة الصيدلي المتوفى وزيادة الصرف على الحالات المرضية.

> وفيما يخص مشروع الإسكان ، عرض التقرير أنه تم الإتفاق على أكبر مشروع إسكان في تاريخ النقابة ، وذلك بشراء 10 عمارات بجوار نادي الصيد بالمعادى ، بعدد 520 وحدة وكان الإقبال على هذه الشقق كبيرا جدا بعد التسهيلات التي قامت بها النقابة للتيسير على شباب الصيادلة ، حيث تم حجز جميع الوحدات بالمشروع ، وسيتم تسليم الصيادلة في أواخر 2014.

> كما تم تنظيم معرض سيارات للأعضاء في عام 2010 بمبلغ حوالي 12 مليون جنيه واستفاد منه ما يقرب من 125 صيدليا ، وتم تنفيذ معرض آخر للسلع المعمرة خلال العام الحالي 2010 استفاد منه أكثر من 550 صيدلي بمبلغ 6 ملايين جنيه ، وتم تنظيم معرض لأجهزة التكييف .

وقال زين العابدين “إن هذا جهد البشري يصيب ويخطىء وهذه طبيعة الأشياء وعلينا أن نتعاون لمضاعفة الإيجابيات وتلافي السلبيات ، وإن وحدة الصيادلة حول نقابتهم هو السبيل الوحيد للخروج من كافة المحن التي تلم بهذه المهنة الغالية ” ، ودعا جميع الصيادلة إلى الوحدة والوقوف خلف نقابتهم دفاعا عن مكتسباتهم وحقوقهم.

> وقام الدكتور وائل هلال أمين ، الصندوق المساعد بعرض تقرير أمين الصندوق عن ميزانيتي النقابة لعامي 2010 ، 2011 ، وأكد أنهما تعبران بوضوح عن جهد أعضاء مجلس النقابة وأعضاء هيئة المكتب بصفة خاصة في زيادة موارد النقابة وحسن إستثمار أموالها.

> وأكد تقرير أمين الصندوق أن إجمالي الفائض بلغ في 2010 (29576970) وفي 2011 (34424718) ، وقد كانت في 2009 (23831870) ، وبلغت عوائد الإستثمار المحققة في عام 2010 مبلغ 2697098 ج وعام 2011 مبلغ 2900814 ج ، بينما كانت 2933443 ج عام 2009 ، وذلك على الرغم من زيادة المصروفات على الأنشطة المهنية والإجتماعية.

> وأكد إستمرار زيادة الفائض نتيجة مقابلة الإيرادات والمصروفات ، حيث بلغ الفائض في عام 2010 مبلغ 5745100 ، وفي عام 2011 مبلغ 4847747 ج بزيادة قدرها 214994 ج عن عام 2009 .

> وأشار إلى أن ، الميزانية والمصروفات العمومية يعبران بوضوح عن المركز المالي للنقابة ، داعياً الجمعية الي إبراء ذمة أعضاء مجلس النقابة ، وقد صوتت الجمعية على ذلك بأغلبية أعضائها على إعتماد ميزانتى 2010،2011، وابراء ذمة مجلس النقابة عن هذه الفترة.

أ ش أ