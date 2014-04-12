أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس" ..." أساحبي " شخصية مغربية وسرقة صفحته بسبب حقوق الملكية -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مونولوج ساخر عن الزواج -
لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك» -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
حجم إنتاج مصر من الاسماك -
بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي» -
الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نورهان حفظى : ماهر وعادل ودومة سيضربون عن الطعام الأسبوع القادم

Google+ Print
نورهان حفظى : ماهر وعادل ودومة سيضربون عن الطعام الأسبوع القادم نورهان حفظى : ماهر وعادل ودومة سيضربون عن الطعام الأسبوع القادم

نورهان حفظى

قالت نورهان حفظي، زوجة الناشط السياسي احمد دومة : “أن الشباب المصري لا يملك من هذه الدنيا سوى حريته، التي خرج من أجلها في ٢٥ يناير الماضي و ٣٠ يونيه وان كان مكتوب علي هذا الشعب وخاصة الشباب أن يظل في الشارع لنيل حقوقه وحريته”.

وأضافت حفظي: ” إن كان هناك صوت عاقل في هذا البلد عليه ان يتذكر ان سبب اندلاع شراره الثورة ضد محمد مرسي تمسكه باعلانه  الدستوري الباطل، فنحن  لسنا في معركة استعراض قوة  ضد بعضنا فعلي الدولة ان تتيقن بأن هيبتها ليست في وضع قانون يمنع حق المواطن في التظاهر السلمي ولكن  هيبتها في احترام مواطنيها والتراجع عن الخطأ الذي ارتكبته عندما فرضت هذا القانون مضيفة “نحن علي حق وسننتصر”.

وتابعت أن “دومة واحمد ماهر ومحمد عادل سيدخلون فى  اضراب عن الطعام الاسبوع القادم ومعهم عدد من المعتقلين علي خلفية محاكمتهم بتهمة التظاهر وهو ما يخالف الدستور “.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا