نورهان حفظى : ماهر وعادل ودومة سيضربون عن الطعام الأسبوع القادم

قالت نورهان حفظي، زوجة الناشط السياسي احمد دومة : “أن الشباب المصري لا يملك من هذه الدنيا سوى حريته، التي خرج من أجلها في ٢٥ يناير الماضي و ٣٠ يونيه وان كان مكتوب علي هذا الشعب وخاصة الشباب أن يظل في الشارع لنيل حقوقه وحريته”.

وأضافت حفظي: ” إن كان هناك صوت عاقل في هذا البلد عليه ان يتذكر ان سبب اندلاع شراره الثورة ضد محمد مرسي تمسكه باعلانه الدستوري الباطل، فنحن لسنا في معركة استعراض قوة ضد بعضنا فعلي الدولة ان تتيقن بأن هيبتها ليست في وضع قانون يمنع حق المواطن في التظاهر السلمي ولكن هيبتها في احترام مواطنيها والتراجع عن الخطأ الذي ارتكبته عندما فرضت هذا القانون مضيفة “نحن علي حق وسننتصر”.

وتابعت أن “دومة واحمد ماهر ومحمد عادل سيدخلون فى اضراب عن الطعام الاسبوع القادم ومعهم عدد من المعتقلين علي خلفية محاكمتهم بتهمة التظاهر وهو ما يخالف الدستور “.