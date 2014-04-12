وزير الصناعة : إتاحة 96الف و139فرصة عمل خلال الـ6شهور الماضية في جميع القطاعات

كتب-خالد حسام الدين

أعلن منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم خلال شهر أبريل الجاري ، إطلاق 3 ملتقيات للتوظيف والتأهيل بهدف توفير فرص تشغيل أمام الشباب في محافظات المنيا والدقهلية والجيزة.

وذلك بالتنسيق والتعاون بين مجلس التدريب الصناعي ، التابع للوزارة ووزارة الدولة للشباب والرياضة، بهدف إتاحة 20 ألف فرصة تشغيل حقيقية للشباب الباحثين عن العمل من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا في 100 شركة تمثل مختلف القطاعات الصناعية.

وقال عبد النور ، “إن الملتقيات تمثل إحدى الآليات المهمة لمواجهة مشكلة البطالة التي تعاني منها مصر حاليا بشكل كبير ، وأحد الحلول التي تعمل الوزارة حاليا على تنفيذها للوصول إلى أكبر عدد من الشباب في مختلف المحافظات ، لإعادة تأهليه لسوق العمل، وفقا لمتطلبات وإحتياجات القطاعات الصناعية.

وذلك من خلال مجلس التدريب الصناعي التابع للوزارة، وبالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات، لافتا إلى حرص الحكومة على توفير فرص عمل لائقة للشباب وبمرتبات مجزية توفر لهم حياة كريمة داخل المجتمع.

وأضاف عبد النور، أن الوزارة تعمل على تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهني والتعليم الفني لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع إحتياجات سوق العمل ، بما يمكن من تشغيل المتدربين في وظائف حقيقية ، بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية، لافتا إلى أن البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل قد أتاح خلال الـ6 شهور الماضية (أكتوبر 2013 – مارس 2014) نحو 96 ألفا و139 فرصة عمل من خلال 417 شركة متنوعة عاملة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة ، والغزل والنسيج ، والطباعة ، ومواد البناء والجلود، بالإضافة إلى القطاع التجاري والخدمات، بينما بلغ عدد المتقدمين لشغل هذه الوظائف 37 ألفا و60 شابا فقط.

وقال ، إن كافة الوظائف التي تم توفيرها خلال الـ 6 أشهر الماضيين تركزت في محافظات القاهرة الكبرى ، والفيوم ، وأسيوط والغربية ، والشرقية ، والدقهلية ، والإسكندرية ، والمنيا ، وسوهاج، لافتا إلى أن مجلس التدريب الصناعي يجري حاليا تجهيز الخطة التدريبية اللازمة للمقبولين في هذه الوظائف وفقا لاحتياجات هذه الشركات، وسيتم تدريبهم على أحدث المهارات والبرامج التدريبية للإرتقاء بقدراتهم الإنتاجية وكيفية التعامل مع أحدث المعدات والأجهزة داخل المصانع والشركات .

ومن جانبه أشار المهندس محمود الشربيني، المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي، إلى أن عدد الباحثين عن العمل من الشباب الذين حضروا المقابلات وملتقيات التوظيف بلغ 37 ألفا و60 شابا، بينما بلغ عدد المقبولين طبقا لمحاضر التثبيت بين الشركات وراغبي الوظيفة 27 ألفا و624 شابا، لنحو 338 شركة أرسلت بيانات تشغيل الشباب وجار متابعة إستكمال بيانات الشركات الأخرى الخاصة بعمليات تشغيل الشباب.

وحول التوزيع القطاعي لعمليات توزيع الشباب على القطاعات الصناعية المختلفة، أوضح المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي أن قطاع الصناعات الغذائية إستحوذ على 4863 ، والهندسية 4732 ، وقطاع الخدمات 1601 ، والصناعات الكيماوية 2878 ، والملابس الجاهزة 2464 ، والقطاع التجاري 2687 ، والغزل والنسيج 222 ، والطباعة 976 والصناعات المعدنية 42، بينما إستحوذت قطاعات مواد البناء والجلود على 22 فرصة عمل، كما استحوذ قطاع السياحة على 708 والأخشاب 103 فرصة تشغيل .

وأشار الشربيني إلى أن ما تحقق من إنجاز لتوفير فرص تشغيل حقيقية قد تعدى في بعض الشهور، النسب المستهدفة حيث كان من المستهدف أن يتم توفير فرص التشغيل لـ1000 باحث عن عمل خلال شهر أكتوبر، فيما تم تحقيق 1928 فرصة عمل بنسبة زيادة بلغت 193% من المستهدف، وكذا كان من المستهدف توفير 2000 فرصة خلال شهر نوفمبر بينما تحقق 2464 فرصة بنسبة زيادة بلغت 123% عن المستهدف .

وبينما شهد شهر ديسمبر تراجعا، فكان من المستهدف توفير 5000 فرصة عمل بينما تم توفير 2814 فرصة فقط، ثم جاء شهر يناير محققا نسبة ارتفاع عن المستهدف بحوالي 110% حيث كان من المستهدف توفير 7000 آلاف فرصة عمل وإنما تم تحقيق 7732 فرصة عمل حقيقية، كما كان من المستهدف توفير 10 آلاف فرصة خلال شهر فبراير بينما تحقق 9438 فرصة فقط أي بنسبة بلغت 94.3% من المستهدف.

كما شهد شهر مارس تراجعا شديدا؛ حيث كان من المستهدف توفير 15 ألف فرصة تشغيل ، بينما تم توفير 3248 فرصة فقط أي بنسبة بلغت 21.65% من المستهدف تحقيقه خلال هذا الشهر، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة إستفادة الشباب من الفرص التي يتم الإعلان عنها ، حيث تلاحظ أن عدد المتقدمين لشغل الوظائف أقل بكثير من الفرص التي يتم إتاحتها وهو الأمر الذي يتطلب تغيير ثقافة العمل ونشر الوعي بين الشباب الباحثين عن العمل بأهمية العمل في القطاع الخاص .